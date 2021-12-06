Вышла гулять с собакой и исчезла. Во Львове 4 дня ищут женщину – фото и приметы

Известно, что пропавшая нуждается в медицинской помощи

Женщине 35 лет / Коллаж "Сегодня"

2 декабря во Львове вблизи танкового завода пропала без вести 35-летняя львовянка Мария Дергабузова.

Об этом сообщает Нацполиция Львовской области.

Реклама

Вышла гулять с собакой

Женщина вышла с собакой на прогулку и не вернулась. Ее местонахождение неизвестно. Пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Приметы:

Возраст: 35 лет (1986 г.р.)

Рост: 170-175 см

Волосы: темно-русые, длинные

Была одета: куртка песочного цвета, спортивный костюм черного цвета, кроссовки

О местонахождении женщины сообщайте на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-310-911 или 102.

Реклама

Пропала без вести 35-летняя львовянка Мария Дергабузова. Скрин: сайт Нацполиции Львовской области

Пропал гид в Львовской области

Во Львовской области пропал без вести39-летний гид Фридрих Ефимовский. В последний раз мужчина выходил на связь 19 ноября. Тогда он общался со знакомым, которому сказал, что гуляет в лесу. В настоящее время местонахождение его неизвестно.

Читайте также: