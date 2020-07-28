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Взрыв автомобиля под Львовом: в полиции рассказали подробности

28 июля, 09:08

Игорь Серов , Валентина Мартынюк

Сейчас на месте взрыва работают эксперты

Во Львовской области правоохранители устанавливают причину взрыва внедорожника Mitsubishi, в результате которого погиб мужчина. Об этом сайту "Сегодня" сообщили в местной полиции.

"Была ли это техническая неисправность или что-то другое – все это устанавливают сейчас эксперты. Они сейчас работают на месте происшествия. Погиб 41-летний житель Львовской области", – рассказали нам в пресс-службе Львовской областной полиции.

Кроме того, в пресс-службе местной полиции отметили, что взрыв произошел на одной из баз отдыха. Сейчас на месте происшествия работают эксперты-взрывотехники, кинологи, а также сотрудники других служб и подразделений полиции.

"Проводятся первоочередные следственные действия. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации", – добавили копы.

Напомним, этот взрыв прогремел сегодня, 28 июля, около 6:00 в селе Княжеский город Мостиского района. По данным правоохранителей, взорвался автомобиль Mitsubishi Pajero, принадлежащей жителю Львова.

Кроме того, не так давно во Львове журналисту "Радио Свобода" Галине Терещук подожгли машину. Позже министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что подозреваемый в поджоге оказался студентом.

А в Ровенской области сгорел автомобиль депутата областного совета. Владелец авто в это время находился в доме один.

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взрыв Львов гибель мужчина внедорожник автомобили Льовская область

Источник: Сегодня

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