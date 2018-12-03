Взрыв в Хмельницкой области: мужчина бросил гранату в группу людей

Подозреваемого задержали в Ровно, куда он сбежал, чтобы обеспечить себе алиби

В Ровно задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство трех человек.

"ЧП произошло в райцентре Полонное Хмельницкой области. Между 40-летним задержанным и тремя мужчинами возникла словесная перепалка, в результате которой злоумышленник прямо с окна своего микроавтобуса бросил гранату РГД-5 в направлении потерпевших. Последние стояли на обочине дороги", – сообщают в полиции.

Граната "приземлилась" дальше намеченной цели и взорвалась во рву, возле дороги. Осколки гранаты только слегка задели пострадавших.

После этого подозреваемый не вышел из автомобиля, а сразу помчался домой. Оттуда – в Ровно, где снял отель и пытался обеспечить себе алиби.

Между тем потерпевшие обратились с заявлением в полицию. Правоохранители оперативно установили местонахождение и задержали "взрывателя" в соседней области.

Теперь мужчине придется отвечать за "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами", и "покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц" Уголовного кодекса Украины. В частности, санкция последней статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Сейчас продолжаются следственные действия. Полицейские работают над установлением происхождения взрывного устройства.

Напомним, недавно во Львове, на улице Некрасова, в одной из квартир многоэтажного дома взорвалась граната. Из-за взрыва погиб мужчина, пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

А в Сваляве Закарпатской области мужчина во время конфликта с сожительницей взорвал гранату.

Также в в Луцке в собственном дворе от взрыва гранаты погиб мужчина.