Возле Ровно автомобиль инкассаторов насмерть сбил пешехода

Сегодня, 13:36

Пострадавший скончался до приезда медиков от полученных травм

Фото: полиция
Фото: полиция

В селе Бармаки Ровенской области произошло смертельное ДТП с участием инкассаторского автомобиля.

"По предварительной информации 34-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter, совершая маневр обгона, возле пешеходного перехода сбил мужчину", – сообщают в полиции.

Пострадавший скончался до приезда медиков от полученных травм. Сейчас его личность устанавливают правоохранители.

Водитель и еще двое пассажиров микроавтобуса не пострадали. По внешним признакам водитель автомобиля был трезв. По факту смертельной ДТП полицейские начали досудебное расследование.

Напомним, за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек.

Ранее в Днепре также произошло серьезное ДТП с инкассаторами - грузовик протаранил авто инкассаторов и перевернулся. Тогда результате ДТП травмы различной степени тяжести получили четыре человека.

Добавим, что  министр внутренних дел Арсен Аваков из-за участившихся случаев смертельных аварий заявил, что  на дорогах Украины погибает больше людей, чем на войне. Он призвал законодателей усмирить лихачей и нетрезвых водителей новыми наказаниями.

 
ДТП, водитель, инкассаторы, ровно

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Источник:

"Сегодня"

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