Заставил купить "паленую" водку, а потом попытался "крышевать": во Львове арестовали налоговика

За свои услуги преступник в погонах взял 51 тысячу гривен

Во Львове налоговик заставил предпринимателя купить у него партию фальсифицированной водки. А потом потребовал еще и 300 долларов, чтобы "не видеть", что тот продает спиртное с поддельным акцизом. За товар взял 51 в тысячу гривен.

Задержали преступника в погонах во время передачи суммы за "крышевание".

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Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

В Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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