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Заставил купить "паленую" водку, а потом попытался "крышевать": во Львове арестовали налоговика

7 октября, 14:23

За свои услуги преступник в погонах взял 51 тысячу гривен

Во Львове налоговик заставил предпринимателя купить у него партию фальсифицированной водки. А потом потребовал еще и 300 долларов, чтобы "не видеть", что тот продает спиртное с поддельным акцизом. За товар взял 51 в тысячу гривен.

Задержали преступника в погонах во время передачи суммы за "крышевание".

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алкоголь взяточничество крышевание ГФС

Источник: Сегодня

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