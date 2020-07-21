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"Земляне": о чем фильм, который "рекламировал" Зеленский по требованию "луцкого террориста"

21 июля, 23:00

Елена Вус Елена Вус

Документальная лента поднимает тему насилия над животными

Одним из условий для освобождения людей Максима Кривоша, который целый день удерживал заложников в Луцке, было требование к президенту Владимиру Зеленскому, который должен был опубликовать обращение с призывом посмотреть фильм "Земляне". Президент просьбу выполнил, опубликовав соответствующее видео.

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Как сообщила зоозащитница из Ровно Алла Лосик в комментарии "Суспильному", "луцкий террорист" Максим Кривош на протяжении пяти лет занимался опекой животных. Его знали как волонтера, который занимался лечением собак, а о его криминальном прошлом никто не догадывался.

Поэтому можно предположить, что таким образом мужчина хотел привлечь внимание к проблеме жестокого обращения с животными.

Американский документальный фильм "Земляне" вышел в 2005 году и поднимает темы расизма, сексизма, видовой дискриминации и прав животных. Для этого были использованы кадры скрытых камер из зоомагазинов, "щенячих ферм", приютов для бездомных животных, птицефабрик, скотобоен, мест выделки и продажи кожи и меха.

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Режиссером ленты стал зоозащитник Шон Монсон, закадровый текст прочитал американский актер Хоакин Феникс, который известен зрителю по фильмам "Гладиатор" и "Джокер". Автор саундтрека – музыкант Moby.

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Отметим, что каждый из участников проекта является веган-активистом.

Напомним, что мужчина, который устроил стрельбу и захватил заложников в центре Луцка, опубликовал свои требования в Twitter. В частности, он заявил, что "государство – это первый террорист". Мужчина требовал, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они – террористы в законе.

Вечером 21 июля в Луцке в ходе совместной операции МВД и СБУ, правоохранителям удалось обезвредить Максима Кривоша, который целый день удерживал заложников в автобусе, и освободить людей. От СБУ операцией руководил первый заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий.

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Все подробности в спецтеме Захват заложников в Луцке

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