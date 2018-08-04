Женщина на Закарпатье пыталась продать ребенка: полиция уточнила детали

Злоумышленница намеревалась "сдать в эксплуатацию" маленького мальчика и его маму – инвалида 3-й группы

В Закарпатской области 38-летняя жительница Мукачево за 2,5 тысячи долларов пыталась продать для попрошайничества мальчика 2016 рождения и его 39-летнюю мать – инвалида 3-й группы, которые проживали в соседнем доме. Об этом сообщил отдел коммуникации областной полиции.

"Женщину задержали в момент передачи ребенка и получения денег в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас ее поместили в изолятор временного содержания. За совершенное ей грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие по делу продолжается", – отмечено в сообщении полиции.

Отдел по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, ГУНП в Закарпатской области совместно со следователями Мукачевского отдела полиции и сотрудниками управления "КОРД" под процессуальным руководством местной прокуратуры провели спецоперацию и 3 августа пресекли попытку продажи ребенка.

Ранее в Украине за шесть месяцев полиция зафиксировала 186 фактов торговли людьми, среди них девять несовершеннолетних и семь малолетних детей.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено пять фактов торговли детьми, в том числе и попытка "аренды" малолетнего мальчика. В частности, в Хмельницкой области женщина пыталась отдать своего четырехлетнего сына в долгосрочную "аренду" для занятия попрошайничеством.