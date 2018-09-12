Житель Буковины поджег за ночь два автомобиля

В Черновцах 27-летний местный житель из-за конфликта с соседом сжег ему автомобиль. Но на этом злоумышленник не остановился и поджег еще один фургон.

"Поступило сразу два сообщения о поджоге автотранспорта. Сначала около трех ночи на улице Кишиневской загорелся автомобиль Peugeot-Bipper. А уже через полтора часа поступило сообщение о поджоге Opel-Combo на улице Магалянской. Полицейские оперативно установили личность поджигателя – им оказался местный житель 1991 года рождения", – сообщают в пресс-службе полиции.

Мужчина неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за свой агрессивный характер и угрозы соседям. Принимая во внимание, что нарушите его поместили на лечение в психиатрическую больницу.

По обоим фактам поджога следователи начали уголовные производства по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Ранее на Закарпатье неизвестные подожгли автомобиль офицеру Мукачевского пограничного отряда, который занимает должность заместителя начальника правовой деятельности.

А недавно в Ровно горели два автомобиля. Одна из машин была собственностью известного волонтера и экс-руководителя ровенского "Правого сектора" Романа Коваля.

Также мэр города Дубно Ровенской области недавно сообщил в полицию, что неизвестные пытались поджечь его гаражное помещение.