Житель Прикарпатья придумал хитрую схему переправки нелегалов: парня задержали

За фальшивые документы и возможность перейти границу работник турагентства требовал две тысячи евро

/ Фото: СБУ

В Ивано-Франковской области блокировали механизм нелегальной переправки через границу украинцев и иностранцев в одну из стран ЕС.

Оперативники спецслужбы установили, что работник одного из туристических агентств – местный житель, вместе с сообщниками наладил изготовление поддельных паспортов граждан Украины, на основании которых изготавливались загранпаспорта. Заказчики получали документы с внесенными в них ложными установочными данными. В дальнейшем злоумышленник обещал "клиентам" помочь нелегально пересечь границу. Стоимость такой "услуги" составила 2 тыс. евро.

Правоохранители задержали организатора при передаче фиктивного паспорта и получения денег за переправку очередного заказчика через государственную границу.

Во время обысков в офисе "главаря" были изъяты внутренние и зарубежные украинские паспорта, печати, штампы и "черная" бухгалтерия. Открыто уголовное производство.

Ранее мы писали, что во Львовской области на контрольно-пропускном пункте "Смельница" пограничники задержали семерых нелегальных мигрантов из Монголии.

Напомним, недавно в Черновицкой области пограничники задержали восьмерых нелегалов. Их в своей машине вез местный житель из села Бояны, что в 30 километрах от границы с Румынией.

​

​

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram