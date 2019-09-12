На Прикарпатье нашли плантацию конопли: "урожай" оценили почти в 50 миллионов евро

Приблизительная стоимость готовой продукции и еще растущих кустов достигает 50 миллионов евро

Огромную плантацию конопли в теплицах обнаружили на территории Яблунивской объединенной территориальной общины, что в Косовском районе.



"Результат совместной работы полиции и СБУ с привлечением спецподразделений.

Самая большая плантация конопли в истории Прикарпатья: 4 гектара, 90 тыс. кустов, 0,5 тонны готовой продукции – оценочная найденного – не менее 50 млн. евро", – сообщил на свой странице в Facebook Денис Шмыгаль, председатель Ивано-Франковской ОГА.

Работа по задержанию организаторов и следственные действия продолжаются. Также известно, что на месте задержали около 20 работников, по всей вероятности, не местных.

Напомним, ранее в Черновицкой области задержали группу наркопреступников, которые изготавливали и сбывали амфетамин на территории Буковины и в других регионах Украины.

Кроме того, ранее украинские полицейские перекрыли масштабный канал поставки и продажи наркотиков, который работал на территории всей страны.

​

​

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram