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Житель Прикарпатья сорвался с 25-метровой скалы

2 июля, 13:22

Мужчина получил травму позвоночника и скончался до приезда медиков

Гора Шпицы
Гора Шпицы. Фото: verkhovyna.life

На Прикарпатье с 25-метровой скалы сорвался мужчина. ЧП произошло в районе горы Шпицы, на территории Бистрецкого сельсовета, что в Верховинском районе.

"Вчера, 1 июля, местные жители обнаружили мужчину с травмой позвоночника. В 20:40 для оказания помощи выехали спасатели. В 21:13 от заявителей поступило сообщение, что потерпевший умер. К месту происшествия были направлены медики и полиция", – сообщают в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

Примерно через три часа, когда на место вызова прибыли спасатели, стало известно, что что погибший, 1947 г.р., житель с. Красник Верховинского района, сорвался со скалы высотой примерно 25 м.

Тело погибшего на носилках транспортировали к подножию горы и на автомобиле доставили в родное село, где передали родственникам.

Напомним, не так давно в Ровенской области на территории известного Таракановского форта погиб турист. 32-летний мужчина упал в 15-метровый колодец, когда вместе с друзьями осматривал внутренние здания крепости.

Ранее во время прохождения туристического маршрута в районе горы Пип Иван потеряли ориентир и заблудились трое туристов.

Ранее сообщалось, что на Буковине, в Путильском районе во время отдыха в горах турист поскользнулся и сорвался со скалы.

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Тег Прикарпатье, скала, гора, Ивано-Франковская область

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