Во Львовской области и Прикарпатье активизировались змеи: двое пострадавших

Женщину и 12-летнего ребенка доставили в медучреждения

Фото: 4lapki.com

За минувшие сутки во Львовской области и на Прикарпатье два человека попали в медучреждения после встречи с пресмыкающимися.

"Так, 1 июля в детское реанимационное отделение Косовской ЦРБ в результате укуса змеи в правую голень доставили 12-летнего мальчика, жителя с. Яворов Косовского района. Состояние пациента – удовлетворительное", – сказано в сообщении Ивано-Франковской ОГА.

Кроме этого, 1 июля, в 21:30, В Сколевскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести, госпитализировали 41-летнюю жительницу райцентра Стрый. Женщину в поле, во время сенокоса в районе поселка Сколе, в левую ногу ужалила змея. Об этом сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

Напомним, не так давно во Львовской и Черновицкой областях из-за укусов змей пострадали два ребенка.Их жизни ничего не угрожает, однако специалисты говорят, что сейчас рептилии крайне активны.

Ранее в Ивано-Франковкой области змея напала на 8-летнего мальчика, после чего парня доставили в больницу.

Также мы писали, что самая опасная змея западного региона – это гадюка обыкновенная.

В центре Харькова нашли большую змею:

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