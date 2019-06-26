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На Прикарпатье после дождей начал рушиться карьер

26 июня, 13:55

Чтобы остановить оползни, нужны миллионы гривен


В Калуше Ивано-Франковской области после дождей, которые заливали регион последние несколько недель, берег тамошнего Домбровского карьера начал стремительно рушиться. Чем это грозит Прикарпатью – узнавали журналисты "Сегодня".

Домбровский карьер ввели в эксплуатацию полвека назад. Это – остаток бывшего калийного производства, которое приостановили в начале двухтысячных. Тогда об окружающей среде никоим образом никто не заботился. В нескольких сотнях метров от карьера находится дачный кооператив, и вода здесь теперь непригодна даже для полива огородов. Пить ее тем более нельзя – все из-за чрезмерного количества минералов. Местные чиновники опасаются, что без питьевой воды вскоре могут остаться жители всего района.

А тем временем берега вокруг этого карьера сдвигаются после каждого дождя. Чтобы остановить этот процесс, нужны миллионы гривен, а сейчас местность обильно покрыта оползнями.

"У нас есть засоления по периметру колодцев и ареал засоления по последним данным 2014 был более тысячи гектаров. И ареал засоление подземных вод движется в направлении Добровлянського водозабора", – рассказал "Сегодня" заведующий сектором гражданской защиты экологии и природных ресурсов Калушской райадминистрации.

Из-за того, что засоление колодцев, водоемов и даже водозабора не останавливается, местные ученые предлагают запустить здесь новое производство, на котором будут отбирать из нижних слоев концентрированные рассолы и перерабатывать их в техническую соль и ряд химических соединений для сельского хозяйства. Поскольку их Украина сейчас покупает за рубежом, для создания предприятия ищут инвестора.

Мы уже писали о том, что несмотря на сильную жару, непогода в Украине продолжает приносить вред. В частности, 23 июня в некоторых областях страны были обесточены 65 населенных пунктов и подтоплены более 80 домохозяйств,

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, реально ли отсудить ущерб из-за непогоды

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Тег вода, Прикарпатье, непогода, карьер, разрушения, Ивано-Франковская область

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