Житель Тернопольской области погиб во время ремонта кондиционера
Мастера ударило током в 220 вольт и он упал с трехметровой высоты
В результате поражения током из-за несоблюдения правил безопасности в Чорткове Тернопольской области погиб человек.
"В тот день, 27 мая, мужчина ремонтировал кондиционер. Во время работы он находился на алюминиевой лестнице. В какой-то момент 48-летнего мастера ударило током в 220 вольт и он упал с трехметровой высоты", – сообщают в полиции.
На место происшествия прибыли медики. По словам правоохранителей, действие тока продолжалась после падения еще где-то секунд тридцать. Затем пострадавшего забрали в реанимационное отделение. Однако, спасти жизнь рабочему не удалось. Врачи предполагают, что ток поразил внутренние органы, но окончательная причина смерти станет известна после вскрытия.
Открыто досудебное расследование в соответствии со статьей 115 часть 1 УК с пометкой "несчастный случай".
Напомним, недавно во Львовской области 17-летний парень получил поражение током на крыше поезда.
Ранее в Тернополе подросток залез на поезд и получил мощный удар током.
Ранее в одном из сел Городоцкого района Львовской области от поражения электротоком погиб 51-летний мужчина. Он пытался своими руками поменять электрические провода на электроопоре, что и привело к трагедии.
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