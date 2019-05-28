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Житель Тернопольской области погиб во время ремонта кондиционера

28 мая, 19:05

Мастера ударило током в 220 вольт и он упал с трехметровой высоты

В результате поражения током из-за несоблюдения правил безопасности в Чорткове Тернопольской области погиб человек.

"В тот день, 27 мая, мужчина ремонтировал кондиционер. Во время работы он находился на алюминиевой лестнице. В какой-то момент 48-летнего мастера ударило током в 220 вольт и он упал с трехметровой высоты", – сообщают в полиции.

На место происшествия прибыли медики. По словам правоохранителей, действие тока продолжалась после падения еще где-то секунд тридцать. Затем пострадавшего забрали в реанимационное отделение. Однако, спасти жизнь рабочему не удалось. Врачи предполагают, что ток поразил внутренние органы, но окончательная причина смерти станет известна после вскрытия.

Открыто досудебное расследование в соответствии со статьей 115 часть 1 УК с пометкой "несчастный случай".


Напомним, недавно во Львовской области 17-летний парень получил поражение током на крыше поезда.

Ранее  в Тернополе подросток залез на поезд и получил мощный удар током.

Ранее в одном из сел Городоцкого района Львовской области от поражения электротоком погиб 51-летний мужчина. Он пытался своими руками поменять электрические провода на электроопоре, что и привело к трагедии.

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Тег Тернополь, реанимация, ток, упал

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