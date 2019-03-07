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В Ужгороде судят хулигана, который систематически избивал полицейских

Сегодня, 06:30

Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы

Фото: vistanews.ru
В Ужгороде судят хулигана, который систематически избивал полицейских //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fa2/7e1/5c7fa27e1e43d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fa2/7e1/5c7fa27e1e43d.jpg Запад Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы

В Ужгороде за нанесение телесных повреждений патрульному судят 30-летнего местного жителя. Установлено, что во время доставки задержанного за хулиганство в отделение полиции, последний, сломал нос патрульному, ударив его головой по лицу. Кроме того, это уже не первый случай в биографии мужчины, когда он  избивает работников полиции.

"Ужгородским городским судом слушается дело по обвинению этого же человека в нанесении телесных повреждений полицейским при исполнении ими служебных обязанностей", сообщают в прокуратуре.

А в  ноябре 2018 года драчуна признали виновным в еще одном избиении полицейских и приговорили к 4 годам лишения свободы, с освобождением от отбывания наказания.

В данное время ужгородцу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, без возможности внесения залога. За содеянное подозреваемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее во Львове экипаж патрульных оформлял ДТП и 42-летний водитель, житель Закарпатской области, пытался скрыться с места происшествия и ранил сотрудницу полиции ножом.

Также мы писали, что в Ровно недавно умер  25-летний полицейский, которого пьяный злоумышленник  заколол вилами.

Ранее сообщалось, что во Львове правоохранительные органы открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство" в связи со смертью капитана милиции, который погиб в результате волочения лошадьми по поверхности дороги во Львовской области.

 

 

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Тег суд, Закарпатье, полиция, коп

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