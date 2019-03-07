В Ужгороде судят хулигана, который систематически избивал полицейских
Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы
В Ужгороде за нанесение телесных повреждений патрульному судят 30-летнего местного жителя. Установлено, что во время доставки задержанного за хулиганство в отделение полиции, последний, сломал нос патрульному, ударив его головой по лицу. Кроме того, это уже не первый случай в биографии мужчины, когда он избивает работников полиции.
"Ужгородским городским судом слушается дело по обвинению этого же человека в нанесении телесных повреждений полицейским при исполнении ими служебных обязанностей", сообщают в прокуратуре.
А в ноябре 2018 года драчуна признали виновным в еще одном избиении полицейских и приговорили к 4 годам лишения свободы, с освобождением от отбывания наказания.
В данное время ужгородцу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, без возможности внесения залога. За содеянное подозреваемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Ранее во Львове экипаж патрульных оформлял ДТП и 42-летний водитель, житель Закарпатской области, пытался скрыться с места происшествия и ранил сотрудницу полиции ножом.
Также мы писали, что в Ровно недавно умер 25-летний полицейский, которого пьяный злоумышленник заколол вилами.
Ранее сообщалось, что во Львове правоохранительные органы открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство" в связи со смертью капитана милиции, который погиб в результате волочения лошадьми по поверхности дороги во Львовской области.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Ужгороде судят хулигана, который систематически избивал полицейских". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Николаеве на взятке попался оперативник, "кошмаривший" бизнесменов
Полицейский вымогал деньги от бизнесменов, которым поставлял контрабандные сигареты