В Одессе 500 детей пошли в новую школу

По словам мэра, это первая школа в городе, построенная с нуля за годы независимости

В Одессе на ул. Маршала Говорова открыли новую школу. В здании, строительство которого после многолетнего простоя возобновили в 2016-м, принял первых учеников лицея "Европейский".

"Здесь уже сформировали 20 классов: четыре первых и шестнадцать со 2-го по 11-й", — сообщают в муниципалитете.

В этом году в лицее, рассчитанном на 1000 учеников, получать знания будут 547 детей, среди которых 120 первоклассников.

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По словам мэра, это первая школа в городе, построенная с нуля за годы независимости.

Напомним, с 1 сентября в Украине стартовал блок образовательной реформы "Новая украинская школа" – за нее нардепы проголосовали еще в 2017 году. Больше всего изменений припасено для учеников младшей школы.

Те дети, которые идут в первый класс в этом году, будут учиться 12 лет. В новом законе среднее образование делится на три уровня:

начальное – 4 года;

базовое среднее – 5 лет;

профильное среднее – 3 года.

Помимо этого, начальные классы попрощаются с табелями, а вместо этого появятся свидетельства достижений, где будет написана характеристика ученика, а не оценка его знаний. Также, для того, чтобы соответствовать новым стандартам школы, 22 тысячи украинских учителей первых классов прошли онлайн-курсы по повышению квалификации.

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Для младших классов исчезнут и домашние задания – в Министерстве образования уверены, что детям лучше проходить нагрузку вместе с преподавателями, а не самостоятельно.

Отметим, в 2018 году реформа образования только начинается. По мере взросления учеников "Новой украинской школы" будет происходит реформа и следующих уровней. Обучение по программам двенадцатилетнего полного общего среднего образования стартует:

для начального образования – с 1 сентября 2018 года;

для базового среднего образования – с 1 сентября 2022 года;

для профильного среднего образования – с 1 сентября 2027 года.

Таким образом, завершится преобразование школьного обучения в Украине в 2030 году.