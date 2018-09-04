В Одессе 500 детей пошли в новую школу

Сегодня, 06:16

По словам мэра, это первая школа в городе, построенная с нуля за годы независимости


Первый звонок. Фото: omr.gov.ua

Первый звонок. Фото: omr.gov.ua

Первый звонок. Фото: omr.gov.ua

В Одессе на ул. Маршала Говорова открыли новую школу. В здании, строительство которого после многолетнего простоя возобновили в 2016-м, принял первых учеников лицея "Европейский".

"Здесь уже сформировали 20 классов: четыре первых и шестнадцать со 2-го по 11-й", — сообщают в муниципалитете.

В этом году в лицее, рассчитанном на 1000 учеников, получать знания будут 547 детей, среди которых 120 первоклассников.

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По словам мэра, это первая школа в городе, построенная с нуля за годы независимости.

Напомним, с 1 сентября в Украине стартовал блок образовательной реформы "Новая украинская школа" – за нее нардепы проголосовали еще в 2017 году. Больше всего изменений припасено для учеников младшей школы.

Те дети, которые идут в первый класс в этом году, будут учиться 12 лет. В новом законе среднее образование делится на три уровня:

  • начальное – 4 года;
  • базовое среднее – 5 лет;
  • профильное среднее – 3 года.

Помимо этого, начальные классы попрощаются с табелями, а вместо этого появятся свидетельства достижений, где будет написана характеристика ученика, а не оценка его знаний. Также, для того, чтобы соответствовать новым стандартам школы, 22 тысячи украинских учителей первых классов прошли онлайн-курсы по повышению квалификации.

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Для младших классов исчезнут и домашние задания – в Министерстве образования уверены, что детям лучше проходить нагрузку вместе с преподавателями, а не самостоятельно.

Отметим, в 2018 году реформа образования только начинается. По мере взросления учеников "Новой украинской школы" будет происходит реформа и следующих уровней. Обучение по программам двенадцатилетнего полного общего среднего образования стартует:

  • для начального образования – с 1 сентября 2018 года;
  • для базового среднего образования – с 1 сентября 2022 года;
  • для профильного среднего образования – с 1 сентября 2027 года.

Таким образом, завершится преобразование школьного обучения в Украине в 2030 году.
строительство, школа

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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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