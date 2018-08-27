Профстандарт для педагогов первоклашек: Минобразования выдвинуло требование к моральному облику

У украинских учителей впервые в истории появился официальный профессиональный стандарт — его на днях утвердил Кабмин. Документ касается педагогов младших классов, и над ним трудились Минобразования с Минсоцполитики.

"Впервые на национальном уровне подробно, по полочкам разложено, какую квалификацию должен иметь человек, который хочет быть или уже работает учителем. И это очень важно, ведь так мы дали совершенно новый инструмент и для работодателей, и для университетов, готовящих будущих педагогов", — пояснила глава Минобразования Лилия Гриневич.

Также, по словам министра, стандарт можно использовать для оценки квалификации учителя во время его приема на работу, аттестации или сертификации, присвоении категории и тому подобного. Авторы документа рекомендуют его пересмотреть через пять лет — в 2023 году.

В нынешнем варианте, на первый взгляд, обошлось без сюрпризов — прописаны общие принципы обучения, а также конкретный перечень обязанностей учителя. Среди них — планирование и осуществление образовательного процесса, воспитание и развитие учеников, создание образовательной среды, профессиональное саморазвитие, педагогические исследования, методическая помощь коллегам, обобщение своего педагогического опыта, оценки результатов работы учителей.

Однако есть в стандарте и немало нового. Например, отныне учителям предлагают использовать для подготовки и проведения уроков компьютеры, а литературу для подготовки обрабатывать не только в бумажном, но и в электронном формате. Ее рекомендуют искать на сайтах МОН, Национальной электронной платформы, сайтах образовательных проектов и издательств, в электронных библиотеках и на е-платформах для учителей. Сами учителя, кстати, такое новшество встретили с энтузиазмом.

"Это очень хорошо, потому что сейчас дети в этом направлении знают больше нас. Нам, учителям, нужно соответствовать и быть на уровне с детьми, чтобы их заинтересовать в предмете. Я, например, давно пользуюсь интернетом для работы и уже не представлю подготовки к уроку без него", — рассказала нам учительница младших классов с 20-летним стажем в одной из запорожских школ Алла Маслова.

Также отдельное внимание уделили моральному облику учителя: он должен уважать личность ребенка, быть толерантным, не допускать интеллектуального и эмоционального переутомления, держать на контроле "профессиональное выгорание", расширять кругозор и "духовную сферу", креативно мыслить, отказаться от стереотипов, пересмотреть систему ценностей, которые мешают личностному росту. Родители с этим вполне согласны.