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Адвокат отказался защищать обвиняемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко

7 февраля, 01:41

Новому адвокату нужно время на изучение материалов дела

Фото: Michael Shtekel, Twitter

Фото: Michael Shtekel, Twitter

В Одесской области адвокат отказался защищать Николая Тарасова, обвиняемого в убийстве летом 2019 года 11-летней жительницы райцентра Ивановка Дарьи Лукьяненко.

Об этом в социальных сетях сообщил председатель Ивановской ОТГ Виктор Лобач.

Он отметил, что состоялось первое заседание по делу об убийстве ребенка, оно прошло в закрытом режиме.

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"От отца погибшей девочки узнал, что заседание перенесли на 24 февраля. От подозреваемого отказался защитник, а новому нужно время на изучение материалов дела", – сообщил Лобач.

Напомним, 10 декабря 2019 года во время рассмотрения дела по существу в Раздельнянском районном суде Николай Тарасов заявил, что своей вины он не признает и что это полицейские силой заставили его сознаться в убийстве.

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"Я ее не убивал. Полицейские заставили меня взять вину. Они меня били. Сколько раз они обыскивали наш дом и только спустя неделю нашли ее в яме. Они говорят, что я перепрятал тело. Но я этого не делал", – сказал подозреваемый Николай Тарасов.

Видео: Думская

Как сообщалось, тело пропавшей Даши Лукьяненко было найдено после напряженных поисков 19 июля. Ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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Источник: УНИАН

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