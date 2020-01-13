Самые резонансные преступления 2019: Кирилл Тлявов, Даша Лукьяненко и сын депутата Соболева

/ Фото: Пресс-служба МВД

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Прошедший год запомнился рядом громких преступлений и инцидентов. Некоторые из них до сих пор остаются на слуху из-за своей жестокости и трагичности. Большинство из них еще расследуются, не исключено, что точка в них будет поставлена еще не скоро. Отличием громких преступлений 2019 года стало то, что во многих из них жертвами стали дети.

Кирилл Тлявов: скоро начнутся суды

Пока что не поставлена окончательная точка в громком деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова из Переяслав-Хмельницкого Киевской области. Напомним, трагедия произошла 31 мая. 27 и 28 декабря, подозреваемым избрали меру пресечения.

Также в конце года прокуратура Киевской области заявила, что направила в суд обвинительный акт.

"По версии следствия, вероятно, ради развлечения были совершены выстрелы из огнестрельного оружия в направлении мест возможного пребывания других граждан. В результате этого смертельное ранение получил ребенок. По данным следствия двое из фигурантов дела – бывшие сотрудники полиции, несовершеннолетний сын одного из них и их приятель".

Дело получило колоссальный резонанс. Не исключено, что судебные заседания по сути могут начаться в течение ближайших 2-3 месяцев. Об этом сайту "Сегодня" рассказала адвокат Эльвира Лазаренко.

Даша Лукьяненко: неделя поисков девочки

В начале лета Украину потрясла новость о жестоком убийстве 11-летней Даши Лукьяненко из поселка Ивановка Одесской области. Днем 13 июня эта девочка ушла на танцы и не вернулась. На ее поиски были направлены полицейские, 100 военнослужащих Нацгвардии, спасатели, многочисленные волонтеры. К поискам подключились множество неравнодушных соседей. Девочку искали около недели, было совершены сотни подворовых обходов, опрошены более 2 тыс. человек. Спустя 5 дней полиция установила, что Дашу убил 22-летний местный житель. Который, кстати, тоже "помогал" ее искать. На допросе он сознался в содеянном.

"Он сначала душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего с ней не сделал. После убийства он бросил тело ребенка в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег", – рассказали в полиции.

Позднее мать арестованного сказала журналистам, что отказалась от сына.

В начале декабря подозреваемый Николай Тарасов заявил, что не признает своей вины. Ему грозит пожизненный тюремный срок.

Сын депутата Соболева: погиб от пули киллера

Следующим громким преступлением уходящего года стало убийство 3-летнего сына депутата киевского облсовета Вячеслава Соболева. Вечером 2 декабря маленького Сашу застрелил киллер, который, скорее всего, планировал убить Соболева-старшего. Но, как рассказали нам в окружении депутата, тот в момент выстрела нагнулся в своем авто за зарядкой. Пуля лишь по касательной прошлась по его затылку и убила сына депутата, который находился на заднем сидении автомобиля. Позже выяснилось, что задержаны два молодых человека. Им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение. В окружении Соболева не исключают, что мотивом преступления стал конфликт депутата с бывшим судьей. Сам же Соболев назвал несколько фамилий, которым, по его мнению, следует пройти детектор лжи и ответить на вопросы следствия.

Запорожье: погибла вся семья

В прошлом году не обошлось без убийств, где жертвами стали сразу несколько человек. В ноябре в спальном районе Запорожья, на улице Ладожской, была найдена убитой вся семья из трех человек – муж, жена и их сын. Женщине перерезали горло, мужчина погиб от множества колото-резаных ранений, а сына нашли повешенным. Предварительные итоги расследования оказались ошеломляющими – вмешательства извне не было.

"Есть основания полагать, что произошел конфликт внутри семьи. В убийстве родителей подозревается их сын, который затем повесился", – рассказали нам копы.

Если будет доказано, что виновен сын убитых, то дело будет закрыто.

Винницкая область: раздели пациентов догола

Без смертей, но с цинизмом – таким запомнился правозащитникам и полиции случай в одном из интернатов Винницкой области. Во время одной из проверок правозащитники обнаружили, что в одном из блоков этого учреждения находятся абсолютно голые пациенты – мужчины и женщины. Приехавшим активистам они сообщили, что такое с ними происходит не впервые.

"Когда мы начали опрашивать тех, кто работает в интернате, никто не дал вразумительного ответа. Я считаю, что дело в том, что на ночь пациентам нужно было надевать памперсы, но никто этого не делал. Проще было согнать людей в одну комнату, экономя на памперсах, на обслуживании. Зайдя в эту комнату, я сам вступил в фекалии. Честно говоря, с таким я сталкиваюсь впервые. Я шокирован произошедшим", – рассказал нам правозащитник Руслан Имерелли.

В декабре ситуация немного изменилась к лучшему.

"Часть пациентов оттуда отселили в другие интернаты на реабилитацию, – рассказал нам Руслан Имерелли. – Сразу после выявления тех фактов полиция открыла уголовное производство. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего".

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