Болел рекордных 50 дней: в Одессе выздоровел "нулевой" больной COVID-19

Фото: odessa.online

В Одессе от коронавирусной инфекции вылечили парня, у которого впервые в городе подтвердили COVID-19. О своем выздоровлении Максим Головкин рассказал в своем Instagram.

"Официально выздоровел! Свобода!", — написал парень.

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Отметим, что болел Максим рекордно долго – инфекция держалась в его организме более 50 дней, и он лечился на самоизоляции. За это время парень сдал пять тестов на COVID-19, но все они были положительными. Первый негативный результат показал тест, который сделали 28 апреля. Спустя три дня Головкин сдал еще один, и он тоже не показал наличие вируса.

Напомним, ранее Максим рассказывал, что инфекцию он мог подхватить в США, ведь именно там находился до возвращения в Украину.

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Также мы сообщали, что в Одессе подтвердили заболевание COVID-19 у акушерки городского роддома, жительницы Беляевского района. Также тут ранее обнаружили вспышку инфекции в таборе ромов.

Отметим, что, по словам главы Минздрава, Украине уже удалось избежать итальянского или испанского сценариев развития эпидемии. Также Степанов объяснил важность карантина.

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