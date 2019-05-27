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Бунт в колонии Одессы: появились новые видео и подробности о заложниках

27 мая, 15:28

При подавлении бунта спецназовцы освободили шестерых заложников

Бунт в Одесской колонии пришлось подавлять спецназу
Бунт в Одесской колонии пришлось подавлять спецназу. Фото: Думская

Во время бунта в одесской колонии заключенные захватили шестерых заложников – трех медсестер и троих охранников.

Как сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Facebook, спецназовцы сумели освободить всех захваченных, не нарушая при этом права заключенных. Также она назвала предварительную причину беспорядков в колонии.

"Предварительно, причиной бунта были обыски, которые проводились у заключенных. Заложниками бунтовщиков стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. Они уже освобождены", – написала омбудсмен.

Денисова заверила, что в настоящий момент ситуация находится под контролем полиции, а заключенные разошлись по локальным секторам.

"По словам моего представителя, нарушения прав заключенных во время подавления бунта со стороны правоохранителей не было, никто существенно не пострадал. Из колонии вывезли пятерых нарушителей режима. Информация о побеге из колонии, а также об убитых не подтверждается", - заверила омбудсмен.

В свою очередь, заместитель начальника Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста Наталья Билак заявила, что беспорядки ("акты неповиновения") вспыхнули во время "планового обыска".

Также сообщается, что заключенные долгое время держали оборону своих баррикад, вооружившись кусками асфальта и плиткой. Однако силовики не стали брать их штурмом и сделали ставку на переговоры.

Стоит отметить, что ранее называлась другая причина массовых беспорядков – якобы один из заключенных ранил охранника во время длительного свидания и после этого в колонии ввели временный запрет на встречи с родными и получение продуктовых передач, а недовольным пригрозили провести "учения" спецназа. Чтобы избежать издевательств, узники колонии и решились на акцию массового неповиновения. 

Мы писали также, что, по словам самих заключенных, в ходе подавления бунта спецназовцы действовали "максимально жестко". При этом у внешних стен колонии была задержана "группа поддержки", состоящая из молодых людей, которую к месту событий направил один из криминальных авторитетов. 

Как сообщалось, в Луцком СИЗО нашли мертвым осужденного. Также мы сообщали, что суд приговорил к пожизненному заключению убийцу сотрудницы Одесского СИЗО.

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Тег видео, Одесса, бунт, колония, беспорядки, Денисова

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