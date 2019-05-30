Четыре человека погибли в жутком ДТП на трассе Одесса – Южный

Прибывшие на место спасатели вытащили тела погибших из покореженных автомобилей

Фото: полиция.

Четыре человека погибли и один пострадал в результате ДТП, которое произошло сегодня в районе села Булдынка на автодороге Одесса – Южный. Столкнулись легковой автомобиль Toyota и грузовой "ГАЗель".

Как сообщила пресс-служба ГУНП, вызов в Службу спасения поступил в 18:23.

Прибывшие на место спасатели вытащили тела погибших из покореженных автомобилей. Пострадавший госпитализирован. Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, три человека погибли, а двое пребывают в тяжелом состоянии после ДТП в Збаражском районе Тернопольской области. Авария произошла 30 мая около 16:00 на трассе Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече, на повороте в село Зарудье.

Там не разминулись грузовик MAN и внедорожник Mitsubishi. Одна из версий, которую отрабатывают правоохранители, Mitsubishi L200 двигался в направлении Тернополя, выехал на встречную полосу и врезался в фуру.

Напомним, в центре Днепра девятилетняя девочка попала под колеса автомобиля. Легковушка сбила ребенка прямо на пешеходном переходе. По словам очевидцев, девочку сбил таксист на Daewoo Lanos. Ребенок на момент наезда переходил "зебру". У пострадавшей травмирована нога, синяки и ушибы. Виновник скрылся с места аварии, сейчас его разыскивает полиция.

Отметим, за первых четыре месяца 2019 года в Украине произошло 47 445 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 822 человека и более 7800 получили ранения, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2% (за четыре месяца 2018 года было зафиксировано 45 546 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Четыре человека погибли в жутком ДТП на трассе Одесса – Южный". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"