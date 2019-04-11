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Дело о квартирной афере: одесского прокурора отстранили от должности

Сегодня, 15:08

Владимир Дудкевич месяц будет находиться под круглосуточным домашним арестом

Фото: odessa.online
Фото: odessa.online.

Киевский райсуд Одессы избрал меру пресечения прокурору Владимиру Дудкевичу. Он подозревается в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины).

Как сообщает Odessa.online, сторона обвинения просила поместить подозреваемого в СИЗО и на время следствия отстранить от должности. Соответствующее ходатайство было подано еще в прошлом месяце. Однако из-за неявки адвоката Дудкевича заседания шесть раз переносили.

Сегодня, изучив материалы дела, суд отправил сотрудника прокуратуры до 12 мая под круглосуточный домашний арест. Кроме того, два дня назад Дудкевича отстранили от должности на время следствия. Адвокат подозреваемого на этом заседании не присутствовал.

Сам Дудкевич свою вину полностью отрицает.

Напомним, прокурор получил доступ к документам на квартиру, которая ранее принадлежала уже покойной одесситке, и должна была перейти в собственность территориальной громады. Он организовал продажу жилья через третьих лиц, тем самым нанеся государству ущерб в размере более 800 тыс грн.

Ранее мы писали, что в Одессе разоблачен прокурор-взяточник: в деле "всплыло" оружие и бандиты.


Ранее в Киеве на взятке задержали двух работников одного из структурных подразделений Киевской городской государственной администрации. Они требовали и получили 500 долларов от лица с инвалидностью за содействие во внеочередном получении спецавтомобиля.

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Тег мошенничество, прокурор, чиновник, махинация

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