Детское попрошайничество в Украине: какое наказание грозит родителям

Тех, кто увидел детей-попрошаек, просят звонить на номер 102

Переход у ж/д вокзала. Место, где часто просят милостыню. Фото: В. Борисенко.

Одесские правоохранители продолжают борьбу с детским попрошайничеством и бродяжничеством. Только в марте копы обнаружили на улицах Южной Пальмиры 15 детей, которые просили милостыню самостоятельно или под присмотром родителей. Ребят с улиц забрали, а родителей привлекли к ответственности. Однако проблему это не решило: из-за достаточно мягкого наказания, предусмотренного законом, взрослые не боятся выводить своих чад с протянутой рукой на улицу повторно.

Как рассказали "Сегодня" в Управлении превентивной деятельности ГУ НП в Одесской области, с начала 2019-го правоохранители забрали с улиц 30 детей, которые занимались бродяжничеством, и еще шесть, которых бросили родители: 15 из этих ребят являются жителями Одессы, а 21 — области.

"Помимо этого, сотрудники полиции выявили 17 детей — представителей ромской национальной меньшины, которые занимались попрошайничеством", — сообщили нам в управлении. А в 2018-м с улиц забрали 123 ребенка.

В зависимости от ситуации, мальчишек и девчонок направляют в приюты, детские дома, центры социально-психологической реабилитации, по необходимости в больницу или возвращают родителям, опекунам. Тем временем родителей, которые принуждают своих детей просить милостыню, ждет админпротокол по статье "Невыполнение родителями или заменяющими их лицами обязанностей по воспитанию детей".

"За три месяца 2019-го такие протоколы составили в отношении шести родителей (все повторно. — Авт.), за 2018 год — в отношении 31 родителя (24 повторно. — Авт.)", — рапортовали в полиции, констатируя, что все взрослые, привлеченные таким образом к ответственности в минувшем году, — ромы.

НАКАЗАНИЕ. Взрослых, которым вручили админпротоколы в первый раз, наказали штрафом в 850—1700 грн, а тех, кто получил их повторно — в 1700—5100 грн.

"К сожалению, законодательство сегодня не предусматривает сурового наказания для горе-родителей, — поясняли ранее в отделе коммуникации облполиции. — Даже по этой норме законодательства не всех взрослых полицейские могут привлечь к ответственности, потому что среди них есть те, кто не имеет документов, подтверждающих отцовство".

По словам руководителя Правозащитного ромского центра Владимира Кондура, проблема детского попрошайничества в бедных ромских семьях действительно существует, и пока государство не делает ничего конкретного для ее решения. Людям без крыши над головой нужна альтернатива и адаптация.

"Детей нужно отправлять в учебные заведения, а их просто забирают с улицы, выписывают штраф. И потом, как правило, этот штраф (родители. — Авт.) оплачивают из тех денег, которые выделяют на детей, потому что это бедные, нищие семьи, — поясняет Кондур. — У нас нет алгоритма, чтобы взять женщину с ребенком, не важно, ромскую или не ромскую, и забрать ее с улицы не в участок, а дать альтернативу. И если видно, что ребенку грозит опасность, тогда уже забирать детей и наказывать родителей не административно, а уголовно".

По словам нашего собеседника, активисты выходят с полицией на общественные рейды. Таковые, как сообщили нам правоохранители, проводятся один-два раза в неделю.

К слову, в благотворительном фонде "Дорога к дому", который помогает детям из семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, нам рассказали, что начинают работу с представителями ромской национальной меньшины.

"Сейчас мы начинаем работу с ромскими детьми, открываем детский центр на территории Красноселки", — говорит глава правления фонда Сергей Костин.

ЗВОНКИ В ПОЛИЦИЮ. Горожан, которые стали очевидцами детского попрошайничества, правоохранители настоятельно просят обращаться на линию 102. Такого же мнения придерживается и общественница Юлия Химерик: "Если бы люди не давали им денег, было бы невыгодно стоять. В случае с детьми-попрошайками — это нарушение закона, поэтому людям следует обращаться в полицию и фиксировать нарушение на камеру".

Девушка сама не раз становилась на защиту таких детей и обращалась к копам, а о результатах обращения рассказывала на своей странице в соцсети.

Чаще всего взрослых и детей, просящих милостыню, в Одессе можно встретить в районе железнодорожного вокзала и близлежащих церквей. И, к сожалению, мы вынуждены констатировать: прохожие зачастую просто проходят мимо.

Напомним, в Одессе горе-мать попрошайничала с температурившим ребенком на руках. Мальчик был в запущенном состоянии, врачи диагностировали у ребенка ОРВИ.

А в Виннице мужчина заставлял инвалида-переселенца попрошайничать. Работорговцу грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией.

Также смотрите, как работают украинские попрошайки. За большинством попрошаек стоят преступные группировки, которые расставляют по местам нищих и контролируют их прибыли.

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АВТОР: Виктор Борисенко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.