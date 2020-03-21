Драки в транспорте и очереди на остановках: в Одессе показали, как действует карантин

В Одессе после введения жесткого карантина, который действует с 17 марта, некоторые отказываются его воспринимать и ложатся на трамвайные рельсы, а другие соглашаются и пешком отправляются в нужную точку.

Также случались и бурные проявления несогласия – на Архитекторской улице пенсионерка избила водителя, а на Адмиральском мужчина разбил лобовое стекло троллейбуса и теперь должен выплатить порядка 30 тысяч гривен, сообщает "Думская".

"Я вожу трамвай уже более 20 лет, но таких ситуаций еще не видал. Люди такие озверевшие, бьют друг друга, чтобы успеть зайти в транспорт. Сегодня мужчина встал перед трамваем и не давал мне возможности проехать. Это все, конечно, сложно, особенно, когда час пик и люди часами стоят на остановках", - рассказал водитель одного из трамваев.

В свою очередь, водители маршруток иногда нарушают новые правила – берут в салон "лишних" пассажиров и делают вид, что не заметили человека без маски. Но случается это все реже — рейды и штрафы оказывают свое благотворное воздействие.

Между тем, одесситы пытаются найти альтернативные способы добраться на рабочее место без помощи общественного транспорта.

"Хоть это и занимает больше времени, но работа не так далеко находится, лучше поберегу себя и немного спортом займусь", — рассказала жительница города.

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Одессит по имени Евгений добавил, что ездит на работу на велосипеде – погода уже позволяет, а некоторые берут "взаймы" у детей электросамокаты и спокойно продолжают работу доставщика общепита.

Александр и Дарья рассказали, что, как и раньше, добираются на работу на собственных машинах, и проблемы общественного транспорта их не коснулись.

Ольга работает далеко от дома и каждый день вынуждена стоять в очереди на остановке, но относится к мерам предосторожности с пониманием.

"Это, конечно, очень тяжело ждать каждое утро свой троллейбус. Нужно просыпаться намного раньше, обязательно надевать маску. В транспорте жарко, а из-за маски еще труднее дышать, но радует, что приняты меры предосторожности", — говорит она.

Многие горожане перешли на удаленный формат работы.

"Как только государство сообщило о карантине, мой директор собрал совещание и предложил работать дистанционно. Конечно, дома сложнее успевать, а то хочется и кушать приготовить и убрать сразу, но я довольна такому решению", — призналась одесситка.

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Кирилл и Егор братья-близнецы, студенты, проводят все время дома, соблюдая карантин.

"Мы сначала больше обрадовались, что отменяют учебу, но, когда все закрыли и ситуация стала такая накаленная, честно говоря, испугались не на шутку и сидим вот дома", — рассказали они.

Другая студентка по имени Ксения не верит в опасность вируса и продолжает жить обычной жизнью.

"На нас наводят панику, верхам как-то выгодно это. Почему люди других устрашающих заболеваний не боятся, а тут сразу карантин, дома сидеть, все закрыто. Я этого не понимаю вообще", — объяснила она.

Как сообщил советник главы МВД Иван Варченко, в стране могут ввести комендантский час и жестко ограничить передвижение граждан.

Также ранее президент Владимир Зеленский заявил о готовности ввести чрезвычайное положение по всей Украине в связи с распространением коронавируса, а власти Киевской области уже объявили чрезвычайную ситуацию в столичном регионе .

На сайте "Сегодня" вы можете узнать, в чем отличия чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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