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Думал, что выполняет приказы: в Одессе раскаялся подозреваемый в убийстве отца и знакомого

22 января, 16:46

Дарья Сидоровская , Татьяна Очеретяная

Злоумышленник возомнил себе, якобы все за ним наблюдают

В Одессе подозреваемый в жестоком убийстве своего отца и знакомого Дмитрий Пономаренко признался в содеянном. Сейчас суд выбирает ему меру пресечения. Прокуратура настаивает поместить его в СИЗО на два месяца без права выйти под залог.

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Об этом сообщают "Сегодня".

"Я совершил убийство своего отца. Я был под влиянием всего и событий и сейчас понимаю, что на меня прицелены все взгляды. Что и тогда же, когда я проходил по жизненному пути. Я с детства так считал. Для того чтобы меня поддержать, сделать личностью а не известным, я подумал, что я могу его отца собой, своим присутствием, своими действиями", – сказал он.

Также Пономаренко рассказал, что "возомнил себе что может убить".

Фото: Дарья Сидороская

Фото: Дарья Сидороская / Фото: Сегодня

"Это все самонакрут мой. Был ритуал, в котором я сам себя убеждал. Что все вокруг наблюдают за мною и я за всеми. Что я выполняю и ваши приказы в том числе", – добавил подозреваемый.

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Также на вопрос журналиста о том, понял ли он, что не является богом, злоумышленник ответил так: "Я понял что все мы об этом помним и забываем. Я раскаиваюсь в содеянном".

Фото: Дарья Сидороская

Фото: Дарья Сидороская / Фото: Сегодня

Напомним, мужчина встретил полицейских, держа в руках голову погибшего отца, и заявил, что "он бог, которому не поклоняются".

Также мы писали, что говорят об одессите Дмитрии Пономаренко.

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Одесса суд убийство мера пресечения

Источник: Сегодня

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