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"Дядя накричал, я испугался". Подросток признался, что не поджигал дом отца-одиночки под Одессой

Дарья Сидоровская Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
29 сентября, 22:09
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В полиции заявили, якобы ребенок признался в поджоге, однако сам мальчик говорит, что просто испугался криков правоохранителя
В поджоге дома в Одесской области обвиняют детей
В поджоге дома в Одесской области обвиняют детей / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одесской области один из мальчиков, которого подозревают в поджоге дома многодетного отца-одиночки, признался, что не устраивал пожар. По словам ребенка, на него накричал полицейский, он испугался и сказал, что был там рядом.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

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Огонь быстро охватил почти весь дом. Спасатели уже тушили почти пожарище и соседней дом. В тот же день полиция задержала местных детей. В поджоге заподозрили 9-летнего Костю и 13-летнего Дмитрия.

"В присутствии родителей признались что развлекались, разбили окна в доме, проникли туда внутрь и с помощью тряпки и спичек подожгли занавеску и диван в другой комнате. Это преступление является тяжким, наказание предусмотрено до 10 лет лишения свободы", – сказал замначальника Подольского управления полиции Сергей Чепель.

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Через юный возраст детей могут только отправить в центр воспитания. А родителей заставить возместить ущерб. А их здесь – на десятки тысяч гривен.

Один из мальчиков признался – полиции солгал

13-летний подозреваемый в поджоге эксклюзивно для "Сегодня" рассказал – полиции солгал, дом не поджигал.

"Мы с ребятами пошли, а там стояла пожарка, приехала полиция, сказали, что это я поджег. Потом в полиции на меня дядя накричал, я испугался, сказал что тоже там был", – заявил Дмитрий.

Отец подростка верит в невиновность сына, но если его вину докажут – поможет с ремонтом дома. Хотя и сами в беде: летом ушла из жизни мать Дмитрия.

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Второй вероятный поджигатель – тоже не так давно потерял маму. Его отец общаться с "Сегодня" не захотел. При этом пострадавший Вадим на подростков не гневается, ибо говорит, уже нет сил. Сначала смерть жены, потом болезнь сына, а теперь еще и дом сгорел.

Сейчас односельчане несут Вадиму мебель и детскую одежду. Пока семья живет врозь. Отец с младшими – в летней кухне. Старшие – у родственников. Мужчина мечтает восстановить дом и все же вернуться под родную крышу всей семьей.

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