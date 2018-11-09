Европейский суд назначил компенсацию жертвам ромского погрома спустя 16 лет

Теперь в течение трех месяцев Украина должна выплатить в качестве компенсации морального ущерба по 11 000 евро двенадцати пострадавшим и по 9000 евро еще четырем

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконными действия украинских стражей порядка во время погрома домов ромов в 2002 году и присудил компенсировать пострадавшим моральный ущерб. Речь идет о событиях, произошедших в селе Петровка в Одесской области: тогда без крыши над головой осталось несколько десятков ромских семей. Сегодня правозащитники говорят, что решение ЕСПЧ может стать важным прецедентом для украинского правосудия.

Согласно решению европейского суда, опубликованного на днях в официальном реестре, судьи признали, что в 2002 году правоохранители нарушили сразу несколько пунктов Конвенции о защите прав человека и основных свобод — об уважении к личной жизни, а также запрете пыток и дискриминации. Теперь в течение трех месяцев Украина должна выплатить в качестве компенсации морального ущерба по 11 000 евро двенадцати пострадавшим и по 9000 евро еще четырем.

А вот компенсацию материального ущерба в ЕСПЧ решили не присуждать, хотя, по подсчетам пострадавших, их потери составили от 2777 до 10 400 евро.

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Как поясняют юристы, 16-летний интервал между случившимся и решением для подобных дел не в новинку. Жалобу в ЕСПЧ подали лишь в 2010-м, исчерпав все возможности украинского правосудия, после чего суд рассматривал ее по мере своей загруженности. Зато такое решение может оказаться полезным в деле о погроме в селе Лощиновка Измаильского района, который произошел летом 2016-го.

"Обстоятельства дел очень похожи, и трудности дела Лощиновки, и те барьеры, проблемы, которые были в деле Петровки, практически одинаковые. Мы надеемся, что это будет прецедентом, который мы сможем использовать в практике", — рассказал нам правозащитник Владимир Кондур, уточнив, что нужно подождать еще три месяца, чтобы прошел срок окончательного утверждения решения, потому что пока возможны варианты обжалования в высшей палате.

Тем не менее, по словам Кондура, такое решение суда — "это признание, что проблема есть и ее нужно решать на уровне государства".

ЛОЩИНОВКА. В деле о событиях в Лощиновке тем временем до сих пор не поставили точку. Напомним, жители села отправились мстить ромам за убийство и изнасилование 8-летней девочки, обвиняя в случившемся молодого человека их национальности.

"Одно дело (по убийству и изнасилованию. — Авт.) в суде слушается на стадии исследования письменных доказательств. Обвиняемый под стражей. Также есть производство в Измаильском отделе полиции о повреждении имущества, там проводятся строительно-технические экспертизы, — рассказали нам в прокуратуре Одесской области. — Продолжается расследование по статье о служебной халатности, в рамках которой проверяют законность действий сотрудников полиции".

Представители пострадавших во время погромов также готовятся подавать жалобу в ЕСПЧ.

"Мы пишем ходатайства "запросите", "привлеките", "проведите экспертизу", "найдите" — эти жалобы игнорируются, поэтому Европейскому суду мы будем говорить, что исчерпали все способы защиты на национальном уровне", — пояснила нам адвокат ромов из Лощиновки Юлия Лисовая.

По ее словам, бежавшие от погрома до сих пор не могут вернуться в село.

МЕСТЬ ЗА СМЕРТЬ

Напомним, конфликт в селе Петровка Ивановского района произошел в сентябре 2002 года. Тогда местные жители разгромили несколько десятков домов, где жилы ромы, а одну из усадеб и вовсе сожгли. Чтобы разрешить конфликт, на место направили около 150 милиционеров, включая бойцов "Беркута". Кто знает, какими могли бы быть последствия, если бы такого количества силовиков там не оказалось.

Поводом для противостояния в то время называли месть за смерть 17-летнего парня в поножовщине: подрались представители разных национальностей. И хотя местные жители открещивались от этнической подоплеки конфликта, 40 семей ромов были вынуждены покинуть село, где жили с 1970-х.

Напомним, суд отменил сообщение о подозрении координатору радикально организации С14 Сергею Мазуру в погроме поселения ромов на Лысой горе в Киеве. Об этом говорится в определении суда.

Напомним, инцидент с нападением на ромов произошел 22 апреля. Участники националистической организации С14 в Киеве на Лысой горе прогнали ромов из лагеря, в котором они проживали и сожгли их палатки и вещи. В сети также появилось видео изгнания ромов из лагеря.