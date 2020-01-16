Главу налоговой службы Одесской области отправили в СИЗО: подробности

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Исполняющую обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталью Чеботареву, которая пыталась дать крупную взятку прокурору, отправили в СИЗО. Такое решение принял Высший антикоррупционный суд, сообщает пресс-служа Специализированной антикорупционной прокуратуры.

"Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения исполнительнице обязанностей начальника Главного управления Государственной налоговой службы, разоблаченной совместно с исполняющим обязанности первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы на предложении и предоставлении 25 тысяч долларов США неправомерной выгоды руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры", – отмечается в сообщении.

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Так, суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и детективов НАБУ и применил к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 2 марта 2020 года с альтернативой внесения 904 тысяч гривен залога. Кроме того, на подозреваемую возложен ряд процессуальных обязанностей.

Отмечается, что действия налоговиков квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Напомним, ранее в пресс-службе Национального антикорупционного бюро Украины рассказали, что налоговик предложила руководителю структурного подразделения областной прокуратуры 25 тысяч долларов США ежемесячно. За это прокурор должен был не препятствовать коррупционной деятельности налоговиков.

"Следствие задокументировало факт предоставления неправомерной выгоды, которая, по словам самих подозреваемых, должна была стать первым траншем в дальнейшем взаимодействии с должностным лицом региональной прокуратуры", – сообщили в НАБУ.

Как сообщал сайт "Сегодня", в Херсонской области глава поселковой объединенной громады одного из районов попалась на получении неправомерной выгоды – взяла две тысячи долларов за предоставление документов на размещение ларька.

Ранее мы писали, что закон об обличителях коррупции вступил в силу, а это значит, что любой человек сможет заработать на коррупционерах. Но есть определенные условия.

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