Голову убитой в Одессе девушки нашли на окраине города: подробности жуткого убийства

Полиция рассказала подробности жуткого убийства в Одессе на улице Средней, произошедшего 27 февраля. Мужчина во время ссоры выстрелил девушке в голову. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Во время ссоры подозреваемый сначала выстрелил в голову своей жертвы из пистолета, а затем отрезал ее и, забрав с собой, ушел. Из квартиры одесситки он прихватил некоторые ее вещи. В частности, золотые украшения и обувь. Позже эти вещи обнаружили во время обыска в арендованном мужчиной офисе. Также полицейские направили на экспертизу пистолет.

Даже признавшись в содеянном, злоумышленник отказался сотрудничать с правоохранителями и показывать, куда дел часть тела убитой девушки. Во время поисковых мероприятий, развернутых работниками Хмельницкого отделения полиции, Управления уголовного розыска и Следственного управления ГУНП, голову нашли в земле на окраине города.

Сейчас досудебное следствие по делу продолжается. Правоохранители собрали достаточное количество доказательств и сообщили мужчине о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: п.6 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 с.187 (разбой).

Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения еще по двум статьям: ч.2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

В качестве меры пресечения суд избрал подозреваемому содержание под стражей. В случае признания мужчины вменяемым ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, тело 29-летней женщины с отрезанной головой нашли родственники 27 февраля в ее квартире на улице Средней в Одессе.

Позже стало известно, что в доме №41 по Средней улице была убита и обезглавлена 29-летняя Анна Е. В этом доме Анна поселилась осенью. Она работала предпринимателем, держала несколько торговых точек на Привозе.

Полиция нашла подозреваемого в убийстве – 24-летнего знакомого девушки. После проведения ряда необходимых мероприятий злоумышленника задержали. Во время задержания мужчина пытался покончить с собой. Один из полицейских помешал этому и сам получил ножевые ранения руки.