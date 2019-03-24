Граната в калитке: в Одесской области расследуют попытку подрыва

Полицейские открыли уголовное производство по статье "хулиганство"

Граната в калитке: в Одесской области расследуют попытку подрыва //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/769/ea0/5c9769ea0ac50.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/769/ea0/5c9769ea0ac50.jpg 2019-03-24T13:41:43+02:00 Одесса Полицейские открыли уголовное производство по статье "хулиганство"

В Одесской области полицейские начали расследование хулиганства с использованием гранаты. Опасный предмет на воротах своего дома обнаружил житель одного из сел Килийского района.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, хозяин дома сразу же вызвал полицейских и вскоре на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники.

"По выводам специалистов, обнаруженный предмет является боевой гранатой Ф-1. Открыто уголовное производство по статье "злостное хулиганство". В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия и причастных к нему лиц", – говорится в сообщении.









Напомним, ранее мы сообщали о взрыве в одной из квартир многоэтажки в Киеве, в результате которого погиб мужчина. Позже в полиции выяснили, что погибшим оказался 28-летний россиянин, которого разыскивали за совершение убийства в Украине. По предварительным выводам экспертов, причиной взрыв могла стать неосторожность при обращении с самодельным взрывным устройством.

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