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В Одесской области взрыв разрушил часть дома: пострадал мужчина

Сегодня, 11:09

Пострадавшего с ожогами госпитализировали в реанимацию

Фото: ГУНП в Одесской области
Фото: ГУНП в Одесской области.
В Одесской области взрыв разрушил часть дома: пострадал мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/749/1bd/5c97491bde6a2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/749/1bd/5c97491bde6a2.jpg Одесса Пострадавшего с ожогами госпитализировали в реанимацию

В Одесской области в жилом доме взорвался газовый отопительный котел. Часть здания разрушена, хозяин дома попал в реанимацию, сообщили в пресс-службе полиции области.

Взрыв прогремел в одном из жилых домов в Любашевском районе и разрушил часть здания. В результате инцидента пострадал 55-летний хозяин дома. Мужчину с ожогами 2 и 3 степени госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.

Фото: ГУНП в Одесской области

"После установления всех обстоятельств взрыва события будет предоставлена ​​соответствующая правовая квалификация", – отметили в полиции.

Напомним, не так давно в Одесской области в частном жилом доме взорвалась граната. Из-за взрыва один мужчина погиб, второй – ранен. По словам раненого, граната взорвалась, когда его старший брат "играл" с боеприпасом.

Кроме того, не так давно в Одессе у ворот Селекционно-генетического института на Овидиопольской дороге нашли тело мужчины, погибшего из-за взрыва гранаты. Он оказался известным активистом, участником боевых действий на востоке Украины Сергеем Барсом.

А в Запорожской области задержали мужчину, который подрался с коммунальщиком, избил соседа, а по прибытии полицейских бросил в них гранату.

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Тег взрыв, мужчина, одесская область, пострадал, котел, жилой дом

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