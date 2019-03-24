В Одесской области взрыв разрушил часть дома: пострадал мужчина
Пострадавшего с ожогами госпитализировали в реанимацию
В Одесской области в жилом доме взорвался газовый отопительный котел. Часть здания разрушена, хозяин дома попал в реанимацию, сообщили в пресс-службе полиции области.
Взрыв прогремел в одном из жилых домов в Любашевском районе и разрушил часть здания. В результате инцидента пострадал 55-летний хозяин дома. Мужчину с ожогами 2 и 3 степени госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.
"После установления всех обстоятельств взрыва события будет предоставлена соответствующая правовая квалификация", – отметили в полиции.
Напомним, не так давно в Одесской области в частном жилом доме взорвалась граната. Из-за взрыва один мужчина погиб, второй – ранен. По словам раненого, граната взорвалась, когда его старший брат "играл" с боеприпасом.
Кроме того, не так давно в Одессе у ворот Селекционно-генетического института на Овидиопольской дороге нашли тело мужчины, погибшего из-за взрыва гранаты. Он оказался известным активистом, участником боевых действий на востоке Украины Сергеем Барсом.
А в Запорожской области задержали мужчину, который подрался с коммунальщиком, избил соседа, а по прибытии полицейских бросил в них гранату.
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