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Хотел возобновить отношения. В Одессе азиат порезал бывшую девушку и ее коллегу

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
13 октября, 15:46
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Одесские полицейские задержали 33-летнего выходца из Южной Азии
В Одессе поймали азиата, который порезал бывшую девушку и ее коллегу
В Одессе поймали азиата, который порезал бывшую девушку и ее коллегу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе на улице Екатерининской 33-летний выходец из Южной Азии нанес ножевые ранения своей бывшей девушке и ее коллеге. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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"Дождавшись, когда девушка выйдет с работы, 33-летний злоумышленник потребовал от нее восстановить отношения, а услышав отказ, схватил за одежду и стал толкать. По горожанка вступился ее коллега, который был свидетелем конфликта. В ходе столкновения иностранец бросился на обоих ножом", – говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали: 29-летнего знакомого с проникающими ранениями груди, брюшной полости и порезом шеи, а 21-летнюю девушку с порезами шеи и рук.

Злоумышленника разыскали через несколько дней. Открыто уголовное производство. Мужчине грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

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В Винницкой области 16-летняя девочка убила маму

9 октября в полицию поступило сообщение об исчезновении 35-летней женщины. Полицейские во время проведения поисков обнаружили пропавшую в колодце.

Потерпевшая погибла от многочисленных ножевых ранений. В преступлении заподозрили и задержали ее 16-летнюю дочь. Несовершеннолетнюю поместили в изолятор временного содержания.

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Что говорят в полиции?

Как оказалось, жертву разыскали с привлечением кинологической службы. При обследовании территории правоохранители наткнулись на следы крови у колодца центрального водоснабжения соседнего недостроенного дома. Внутри обнаружили тело пропавшей женщины, присыпанное камнями и старой одеждой.

В результате на основании собранных доказательств под подозрение в совершении особо тяжкого преступления попала несовершеннолетняя дочь погибшей.

Между мамой и дочерью произошла ссора

По предварительной информации, во время ссоры на кухне 16-летняя девочка нанесла матери около 30 ножевых ранений. После этого она на тачке вывезла тело убитой на территорию нежилого дома и бросила его в колодец.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленница убрала в доме, спрятала свою окровавленную одежду и орудие убийства – кухонный нож.

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