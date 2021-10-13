Хотел возобновить отношения. В Одессе азиат порезал бывшую девушку и ее коллегу

В Одессе на улице Екатерининской 33-летний выходец из Южной Азии нанес ножевые ранения своей бывшей девушке и ее коллеге. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
"Дождавшись, когда девушка выйдет с работы, 33-летний злоумышленник потребовал от нее восстановить отношения, а услышав отказ, схватил за одежду и стал толкать. По горожанка вступился ее коллега, который был свидетелем конфликта. В ходе столкновения иностранец бросился на обоих ножом", – говорится в сообщении.
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Пострадавших госпитализировали: 29-летнего знакомого с проникающими ранениями груди, брюшной полости и порезом шеи, а 21-летнюю девушку с порезами шеи и рук.
Злоумышленника разыскали через несколько дней. Открыто уголовное производство. Мужчине грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.
В Винницкой области 16-летняя девочка убила маму
9 октября в полицию поступило сообщение об исчезновении 35-летней женщины. Полицейские во время проведения поисков обнаружили пропавшую в колодце.
Потерпевшая погибла от многочисленных ножевых ранений. В преступлении заподозрили и задержали ее 16-летнюю дочь. Несовершеннолетнюю поместили в изолятор временного содержания.
Что говорят в полиции?
Как оказалось, жертву разыскали с привлечением кинологической службы. При обследовании территории правоохранители наткнулись на следы крови у колодца центрального водоснабжения соседнего недостроенного дома. Внутри обнаружили тело пропавшей женщины, присыпанное камнями и старой одеждой.
В результате на основании собранных доказательств под подозрение в совершении особо тяжкого преступления попала несовершеннолетняя дочь погибшей.
Между мамой и дочерью произошла ссора
По предварительной информации, во время ссоры на кухне 16-летняя девочка нанесла матери около 30 ножевых ранений. После этого она на тачке вывезла тело убитой на территорию нежилого дома и бросила его в колодец.
Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленница убрала в доме, спрятала свою окровавленную одежду и орудие убийства – кухонный нож.
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