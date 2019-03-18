Избили и выбросили с балкона иностранца: в Одессе задержали четырех мужчин
При падении с высоты гражданин Финляндии получил переломы
В Одессе задержали четверых мужчин, которые выбросили со второго этажа жилого дома гражданина Финляндии. Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
Все злоумышленники оказались местными жителями в возрасте от 19 до 44 лет, задержали. По словам 36-летнего потерпевшего, они требовали у него 2 тысячи долларов. За эти деньги они обещали не разглашать информацию о том, что потерпевший якобы является приверженцем нетрадиционной половой ориентации. Они уверяли, что у них якобы имеются соответствующие видеозаписи и шантажировали иностранца тем, что обнародуют "компромат".
После этого между ним и вымогателями произошла драка, после которой его выбросили с балкона.
На данный момент по обращению иностранца открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 189 ("Вымогательство") Уголовного кодекса Украины. Кроме того, сам инцидент правоохранители квалифицировали по ст. 122 ("Умышленное нанесение телесных повреждений средней степени тяжести") Уголовного кодекса Украины.
Ранее мы писали о том, что в Одессе иностранца, который пришел в гости к знакомому, избили и выбросили из балкона второго этажа дома.
Кроме того, не так давно в Одесской области обнаружили тело гражданина Израиля Александра Бохонова, который исчез 19 января в Белгороде-Днестровском.
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