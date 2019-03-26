Как лечат в Одессе туберкулез, гепатит и ВИЧ: перемены и проблемы

"Сегодня" выяснили, как в области борются с хворью и чем будут стимулировать пациентов

Городской тубдиспансер. Фото: Д. Митанова.

Как лечат в Одессе туберкулез, гепатит и ВИЧ: перемены и проблемы Дана Митанова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/916/4e5/5c99164e5ef90.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/916/4e5/5c99164e5ef90.png 2019-03-26T13:54:00+02:00 Одесса «Сегодня» выяснили, как в области борются с хворью и чем будут стимулировать пациентов

На днях весь мир отмечал День борьбы с туберкулезом. В нашей стране эпидемия этого заболевания длится уже 24 года, а Одесская область, по статистике Центра общественного здоровья Украины, является лидером по количеству больных туберкулезом.

По словам главврача городского противотуберкулезного диспансера №1, что на ул. Преображенской, 37, Оксаны Леоненко-Бродецкой, одесские фтизиатры уже второй год работают в рамках проекта Fast-Track Cities, который направлен на борьбу с туберкулезом, гепатитом и ВИЧ. За это время заболеваемость среди одесситов относительно стабилизировалась: в 2017-м зарегистрировали 867 больных, а в 2018-м — 897. А вот эффективность лечения, судя по цифрам, выросла ощутимо. Если в 2017-м она составляла 56%, то в минувшем году — 76,2%.

Однако уровень заболеваемости туберкулезом все равно продолжает расти за счет лиц без определенного места жительства, переселенцев из других населенных пунктов, внутренних и трудовых мигрантов.

"Заболеваемость всей этой массы людей составляет 123 человека на 100 тыс. населения. Это 880 заболевших жителей города, 97 бездомных и 295 иногородних граждан, которые на момент заболевания какое-то время находились в Одессе", — говорит Леоненко-Бродецкая.

Если горожан направляют в местные тубдиспансеры, то иногородних — в Одесский областной центр социально значимых болезней (ООЦСЗБ), где проводят диагностику и чаще всего госпитализируют. Как рассказала нам главный врач центра Светлана Есипенко, у жителей области каждый день регистрируют по 6—8 новых случаев заболевания, а общее число больных составляет около 5000 человек.

"Туберкулез — это медленная инфекция, ее невозможно сравнивать с гриппом, корью, ветрянкой. Быстрых результатов мы не ждем, потому что туберкулез лечится два года", — пояснила наша собеседница.

ПЕРЕМЕНЫ И СТИМУЛЫ. В городских тубдиспансерах с начала этого года немного переформатировали прием пациентов. Лечение проводят в двух разных концах города — в южном (ул. Академика Филатова, 10) и северном крыле (ул. Атамана Головатого, 30). А вот в здании на Преображенской принимают тех, у кого только диагностируется заболевание и кто не имеет возможности ездить в другие районы. Хоть снаружи здание выглядит весьма обветшалым (обрушен карниз, разрушена лепнина и местами облупилась штукатурка), внутри все довольно опрятно. Несмотря на старенький ремонт, помещение поддерживают в чистоте и стерильности.

"Здание находится на балансе жэка, поэтому мы не можем полностью развернуть ремонт", — поясняет главврач Оксана Леоненко-Бродецкая.

Чтобы повысить эффективность диагностики, в планах города — открыть пункты сборов мокроты в 11 центрах первичной медико-санитарной помощи, на что в горбюджете предусмотрели 70 тыс. грн.

Планируют также обзавестись передвижным флюорографическим аппаратом, благодаря которому можно будет диагностировать людей в разных локациях.

Кроме того, впервые в Одессе будут оказывать социальную помощь людям, которые получают лечение от туберкулеза: почти 700 тыс. грн потратят на приобретение карточек в больших продовольственных магазинах. Больные будут получать их в качестве вознаграждения за 23 дня непрерывного приема лекарств. Таким образом чиновники хотят стимулировать больных проходить лечение.

Основные проблемы

В контексте лечения медики выделяют две основные проб­­лемы. Одна из них — сочетание туберкулеза и ВИЧ. В прошлом году количество одесситов, у ко­­торых впервые диагностировали оба заболевания, составило 630 человек, причем более 400 из них уз­­на­­ли о своем ди­­агнозе после экспресс-тести­­рования в туб­­диспансере. Другая проблема — развитие лекарственно ус­­тойчивого ту­­беркулеза, носителями которого являются те боль­­ные, которые не соблюдают режим лечения.

Напомним, в Украине не прекращается эпидемия туберкулеза. Если когда-то эта болезнь бытовала среди заключенных и алкозависимых, то сейчас ее бактерии часто встречаются в транспорте, магазинах и даже просто на улице.

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АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.