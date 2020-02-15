"Колеса" в пирожках и "трава" в сале: как доставляют наркотики в Одесском СИЗО (фото)

В Одесском следственном изоляторе прошла масштабная проверка, целью которой было обнаружение запрещенных веществ и предметов, которые пытались передать заключенным.

Как сообщили в управлении коммуникаций СИЗО, в нескольких посылках были обнаружены наркотики, спрятанные в разных продуктах питания.

Так, в передаче на имя одного из заключенных, находились две луковицы, внутри которых оказались 20 свертков с белым порошком. Другому заключенному передали кусок сала, внутри которого оказалось два свертка с растительным веществом зеленого цвета – вероятно, марихуаной.

Кроме того, были обнаружены пирожки со спрятанными в них таблетками, и предназначались заключенной СИЗО. Вызванные на место сотрудники полиции изъяли все запрещенные вещества и передали на экспертизу.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Одесский СИЗО остался без начальника – подполковника Владимира Шевченко своим приказом уволил министр юстиции Денис Малюська.

Также сообщалось, что в Одессе двух инспекторов управления патрульной полиции подозревают в "выбивании" показаний у задержанных. Копы незаконно задержали двух мужчин на Одесском железнодорожном вокзале и доставили в участок. Там полицейские "выбивали" признание в краже золотой цепочки с помощью психологического давления и унижений, угроз расправой и применения резиновой дубинки.

Кроме того, двум копам Киевской области сообщили о подозрении. Полицейские надели на потерпевшего наручники, вывезли его в безлюдную местность и жестоко избили. Злоумышленники закрыли пострадавшего в багажнике, ударив прикладом автомата по голове. Продолжались пытки около четырех часов.

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