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Коронавирус в Одессе: что ждет животных госпитализированных

17 марта, 10:34

Татьяна Очеретяна

Любимцев могут отправить в приют на передержку

В Одессе если жителей города госпитализируют с подозрением на коронавирус, их домашние животные не останутся одни. Их любимцев заберут на передержку. Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов.

"Мы должны подумать, чтобы, если хозяина госпитализируют с подозрением на коронавирус, его домашнее животное не оказалось на улице", - подчеркнул Геннадий Труханов.

В связи в этим вице-мэр Петр Рябоконь отметил, что в городском приюте для животных есть свободные вольеры. Туда можно временно помещать домашних животных на передержку.

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"В приюте есть и специальный автомобиль, поэтому мы можем при необходимости даже сами поехать и забрать животное", – заключил заместитель городского головы.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский дал советы украинским гражданам о том, чем стоит занять во время карантина и в период угрозы коронавируса.

Кроме того, в Николаеве шесть человек оставили в изоляторе – у них подозревают коронавирус. Все люди недавно были за границей или контактировали с туристами.

Также, в Полтавской области двоих пациентов проверили на коронавирус: у полтавчанина и жителя Кременчуга инфекции не обнаружили.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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