Коронавирус в Одессе: что ждет животных госпитализированных

В Одессе если жителей города госпитализируют с подозрением на коронавирус, их домашние животные не останутся одни. Их любимцев заберут на передержку. Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов.
"Мы должны подумать, чтобы, если хозяина госпитализируют с подозрением на коронавирус, его домашнее животное не оказалось на улице", - подчеркнул Геннадий Труханов.
В связи в этим вице-мэр Петр Рябоконь отметил, что в городском приюте для животных есть свободные вольеры. Туда можно временно помещать домашних животных на передержку.
"В приюте есть и специальный автомобиль, поэтому мы можем при необходимости даже сами поехать и забрать животное", – заключил заместитель городского головы.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский дал советы украинским гражданам о том, чем стоит занять во время карантина и в период угрозы коронавируса.
Кроме того, в Николаеве шесть человек оставили в изоляторе – у них подозревают коронавирус. Все люди недавно были за границей или контактировали с туристами.
Также, в Полтавской области двоих пациентов проверили на коронавирус: у полтавчанина и жителя Кременчуга инфекции не обнаружили.
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