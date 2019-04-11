Кресло главы Одесской ОГА: исход и варианты

Эксперты не исключают возвращения Степанов или экс-зампреда ОГА

Максим Степанов. Фото: Виктор Борисенко, Сегодня

Одесская область осталась без губернатора – Кабмин одобрил отставку председателя областной государственной администрации Максима Степанова.

Несмотря на то, что ранее Степанов назвал аналогичный указ президента незаконным, теперь он заявил, что не будет оспаривать решение Кабмина в суде, и поделился своими планами.

"В ближайшие дни я планирую поехать в Киев, погуляю с сыном. Это то, чего я был практически лишен", – заявил он, поблагодарив жителей Одесской области за предоставленный кредит доверия, команду – за работу, добавив, что больше всего жалеет о незаконченных проектах, на реализацию которых ему не хватило времени.

Четких прогнозов о том, кто станет преемником Степанова на этой должности, политологи пока не дают. По словам главы областной организации Комитета избирателей Украины Анатолия Бойко, фигура будущего рулевого области зависит от многих факторов, среди которых, конечно, выборы. Политолог Ярослав Католик не исключает, что в случае победы действующего президента у руля области может остаться временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Паращенко, но, скорее всего, ненадолго.

"Регион большой, сложный, к нему много внимания, а у Паращенко нет управленческого опыта и своей команды. Ему просто будет тяжело самому управлять областью. Поэтому я думаю, что будут искать более опытного руководителя", – заявил Католик.

В случае победы Зеленского Степанов может вернуться, прогнозирует наш собеседник.

"Мне кажется, уволили его не зря, возможно, заподозрили какие-то связи с Зеленским", — отметил он.

Правда, сам Степанов заявил, что присоединяться к команде победителя первого тура президентских выборов не собирается.

"21 апреля мы выбираем президента. Я думаю, 22-го мы уже будем знать результат. А потом будем смотреть, что будет дальше", – заявил экс-губернатор.

Тем временем, политолог Геннадий Чижов, который, два года назад прогнозировал назначение губернатором именно Степанова, назвал среди возможных претендентов Сергея Калинчука, который в 2013-2015 годах работал на должности зампредседателя Одесской ОГА по гуманитарным вопросам.

"Я знаю, что место Степанова, в случае победы Зеленского, займет Сергей Калинчук. Я уверен, что этот чиновник справится с такой работой", – отметил он.

Степанов: доходы и фонд

Максим Степанов занял пост председателя Одесской ОГА в январе 2017-го, оставив кресло директора полиграфкомбината "Украина". У руля области он сменил одиозного Михеила Саакашвили.

Судя по электронной декларации за 2016 год, Степанов вступил в должность, имея 22,8 млн грн годового дохода. Также чиновник задекларировал 47 000 сбережений наличными, восемь счетов в банках, авто Land Rover 2014 года выпуска, наручные часы марок Rolex, Breguet и Piaget, картину кисти художника Анатолия Криволапа и корпоративные права в двух компаниях, конечным бенефициарным собственником (контролером) которых он же значился.

Предметов роскоши за два года работы у чиновника не прибавилось, а годовой доход в 2018-м значительно просел и составил 2,98 млн грн. Причем львиную долю дохода составили проценты по банковскому вкладу. Сумма наличных сбережений в евро уменьшилась до 22 500, зато наличными появились 12 тысяч долларов и 160 тысяч гривен. Обзавелся Степанов и собственным благотворительным фондом.

А вот супруга экс-губернатора обзавелась новым авто – Lexus LX 450 выпуска 2016 года, долями в бизнесе и новым кольцом с бриллиантом от Cartier за более чем полмиллиона гривен. И, если в 2016-м Наталья Степанова значилась конечным бенефициарным собственником трех компаний, то в 2018-м – уже семи.

Паращенко: наличные и шубы

Временно исполняющий обязанности председателя ОГА Сергей Паращенко, назначенный в марте первым замгубернатора, пришел на эту должность с поста руководителя фракции БПП в областном совете. Ранее он дважды избирался депутатом Арцизского районного совета. Собственно, Арцизский район – малая родина 46-летнего предпринимателя.

Согласно электронной декларации за 2018 год, за душой у Паращенко — два земельных участка общей площадью 40 000 "квадратов" в родном селе Виноградовка, а также участок на 494 "квадрата" и дом 820,5 квадратных непосредственно в Одессе. Из предметов роскоши у него есть мобильный телефон марки Vertu и наручные часы Breguet и Vacheron Constantin.

А вот его супруга — владелица четырех шуб (по одной из рыси и соболя и двух из норки), двух хронометров Omega и Franck Muller, трех ювелирных наборов — Damiani, Stefan Hafner и Tiffany.

Доход Паращенко в 2018-м составил 111,9 млн грн. Если верить декларации, то банковских счетов у в. и. о. губернатора нет, зато есть внушительные суммы наличными: 2,450 млн грн, 275 тыс. долларов и 130 тыс. евро.

Кроме того, он владеет корпоративными правами в семи компаниях, большинство которых работают в сфере сельского хозяйства. А вот единственный автомобиль в семье, Lexus LX-570 выпуска 2008 года, принадлежит жене.

Как сообщалось, ранее президент Петр Порошенко отстранил от работы главу Одесской обладминистрации Маскима Степанова. Наблюдатели связывали это с низкой поддержкой, оказанной главе государства в ходе первого тура президентских выборов.

Степанов, однако, отказался уходить в отставку, заявив, что вопрос его увольнения – это компетенция Кабинета министров. Более, того, губернатор запустил флеш-моб в свою поддержку.

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АВТОРЫ: Алина Калинина , Виктор Борисенко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.