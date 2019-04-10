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Кабмин одобрил отставку глав Херсонской и Одесской ОГА

Сегодня, 13:24

Гордеев и Степанов могут собирать вещи

Заседание Кабинета министров Украины, 20 февраля 2019 года. Фото: kmu.gov.ua
Заседание Кабинета министров Украины, 20 февраля 2019 года. Фото: kmu.gov.ua.
Кабмин одобрил отставку глав Херсонской и Одесской ОГА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d37/cf0/5c6d37cf06f71.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d37/cf0/5c6d37cf06f71.jpg Другие регионы Гордеев и Степанов могут собирать вещи

Кабинет министров Украины одобрил решение об отставке глав Херсонской и Одесской областных государственных администраций Андрея Гордеева и Максима Степанова.

Об этом сообщил журналистам народный депутат Алексей Гончаренко после заседания правительства.

"Отставка председателя Херсонской области: по собственному желанию была поддержана, и председателя Одесской ОГА господина Степанова по предложению президента – это также было поддержано", – сказал он.

Как сообщалось, двумя ранее президент Петр Порошенко отстранил от работы главу Одесской обладминистрации Маскима Степанова. Наблюдатели связывали это с низкой поддержкой, оказанной главе государства в ходе первого тура президентских выборов.

Степанов, однако, отказался уходить в отставку, заявив, что вопрос его увольнения – это компетенция Кабинета министров. Более, того, губернатор запустил флеш-моб в свою поддержку.

Андрей Гордеев оказался менее строптивым исам подал Порошенко прошение об отставке.

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Тег Кабмин, отставка, одесская область, Херсонская область, Гордеев, Степанов

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Источник:

УНИАН

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