Кабмин одобрил отставку глав Херсонской и Одесской ОГА
Гордеев и Степанов могут собирать вещи
Кабинет министров Украины одобрил решение об отставке глав Херсонской и Одесской областных государственных администраций Андрея Гордеева и Максима Степанова.
Об этом сообщил журналистам народный депутат Алексей Гончаренко после заседания правительства.
"Отставка председателя Херсонской области: по собственному желанию была поддержана, и председателя Одесской ОГА господина Степанова по предложению президента – это также было поддержано", – сказал он.
Как сообщалось, двумя ранее президент Петр Порошенко отстранил от работы главу Одесской обладминистрации Маскима Степанова. Наблюдатели связывали это с низкой поддержкой, оказанной главе государства в ходе первого тура президентских выборов.
Степанов, однако, отказался уходить в отставку, заявив, что вопрос его увольнения – это компетенция Кабинета министров. Более, того, губернатор запустил флеш-моб в свою поддержку.
Андрей Гордеев оказался менее строптивым исам подал Порошенко прошение об отставке.
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