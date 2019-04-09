Ситуация вокруг отставки Степанова накаляется: глава ОГА запустил флешмоб

В понедельник Степанов запустил онлайн-флешмоб #чеснівибори

Максим Степанов. Фото: facebook.com..

Ситуация вокруг отставки Степанова накаляется: глава ОГА запустил флешмоб Виктор Борисенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/cc1/442/5cacc14427df0.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/cc1/442/5cacc14427df0.png 2019-04-09T19:02:36+03:00 Одесса В понедельник Степанов запустил онлайн-флешмоб #чеснівибори

Ситуация вокруг отставки председателя Одесской ОГА Максима Степанова накаляется. Напомним, на сайте президента на днях появился соответствующий указ, но чиновник назвал его незаконным.

В понедельник Степанов запустил онлайн-флешмоб #чеснівибори. Под этим хештегом он разместил свое фото, на котором держит лист с надписью: "Обеспечил честные выборы! Отстранен?".

Среди тех, кто уже присоединился к флешмобу, управление транспортно-коммуникационной инфраструктуры ОГА и Любашевская ЦРБ.

Решил прокомментировать ситуацию и первый замгубернатора Сергей Паращенко, назначенный временно исполняющим обязанности главы ОГА.

"В ситуации, которая сложилась на данный момент в ОГА, хотел бы четко сказать: я лично и все мои подчиненные продолжаем соблюдать законные требования президента", — заявил Паращенко в соцсети.

Напомним, президент Украины Порошенко отстранил от исполнения обязанностей председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова и назначил исполнять эти обязанности Сергея Паращенко. Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

Как признался Степанов, президент действительно предложил ему написать заявление об уходе, но он отказался: "Я не писал никаких заявлений". По его словам, указ гаранта "не имеет ничего общего с законодательством и полномочиями президента".

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АВТОР: Виктор Борисенко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.