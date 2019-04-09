Ситуация вокруг отставки Степанова накаляется: глава ОГА запустил флешмоб
В понедельник Степанов запустил онлайн-флешмоб #чеснівибори
Ситуация вокруг отставки председателя Одесской ОГА Максима Степанова накаляется. Напомним, на сайте президента на днях появился соответствующий указ, но чиновник назвал его незаконным.
В понедельник Степанов запустил онлайн-флешмоб #чеснівибори. Под этим хештегом он разместил свое фото, на котором держит лист с надписью: "Обеспечил честные выборы! Отстранен?".
Среди тех, кто уже присоединился к флешмобу, управление транспортно-коммуникационной инфраструктуры ОГА и Любашевская ЦРБ.
Решил прокомментировать ситуацию и первый замгубернатора Сергей Паращенко, назначенный временно исполняющим обязанности главы ОГА.
"В ситуации, которая сложилась на данный момент в ОГА, хотел бы четко сказать: я лично и все мои подчиненные продолжаем соблюдать законные требования президента", — заявил Паращенко в соцсети.
Напомним, президент Украины Порошенко отстранил от исполнения обязанностей председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова и назначил исполнять эти обязанности Сергея Паращенко. Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.
Как признался Степанов, президент действительно предложил ему написать заявление об уходе, но он отказался: "Я не писал никаких заявлений". По его словам, указ гаранта "не имеет ничего общего с законодательством и полномочиями президента".
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