Крушение танкера в Одессе: экологи оценили уровень загрязнения моря

Уровень загрязнения моря возле Одессы после крушения танкера "Делфи" превышает допустимые концентрации почти в 160 раз. Об этом заявил исполняющий обязанности Государственной экологической инспекции в своем Facebook.

"Сейчас ситуация не является критической, но рекомендую отказаться от купания в море. Нашими специалистами установлено превышение содержания в эпицентре происшествия нефтепродуктов в 157 раз. Инспектора сейчас работают на месте и продолжают мониторинг загрязнения в пределах своих полномочий и зоны ответственности", – написал он.

При этом Фирсов добавил, что из-за шторма прекратить утечку нефтепродуктов из танкера невозможно.

"Координируют действия с АМПУ, к сожалению, пока, из-за шторма сделать можно немного – вдоль берега растянули сорбирующие боны. Как только шторм утихнет, боны установят вокруг аварийного буксира, чтобы избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море. Получив доступ к судну, специалисты смогут провести обследование и установить более точные показатели загрязнения", – отметил он.

Кроме того, были опубликованы регистрационные данные танкера.

"Это рейдово-портовый нефтеналивной плавбункеровщик болгарского проекта 585. Его длина – 59 метров, ширина – 10 метров, грузоподъемность – 1565 тонн. Известно, что владелец судна – "Фактор групп лимитед" зарегистрирован в Харькове и принадлежит Джавадову Шамсаддин Али Оглы", – написал Фирсов.

Также в ведомстве уточняют, что экипаж танкера знал, чем занимается. Во время крушения они не покинули судно самостоятельно.

"Обычно коммерческие моряки, понимая, что их ждет в случае промедления, стараются поскорее покинуть борт терпящего бедствие судна. В нашем же случае их пришлось спасать со ржавой посудины чуть ли не силой", – пишут в источнике.

Кстати, ровно год назад, 20 ноября 2018 года, на этом же месте выбросило на берег буксир "Параллель", который незадолго до того "потерял" баржу, груженную контрабандными сигаретами.

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