"Люди кричали из окон, а среди дыма их не было видно": выживший спасатель рассказал о пожаре в Одессе

Артема уже перевели из реанимации в палату нейрохирургического отделения

Фото: Максим Куций, Facebook

Реклама

После масштабного пожара в здании колледжа в центре Одессы в военно-медицинском клиническом центре Южного региона продолжают лечить пятерых пожарных, которые пострадали во время тушения огня.

Один из спасателей, командир пожарно-спасательного отделения, сержант службы гражданской защиты населения Артем Щербаков встретит Новый год на больничной койке. Ведь среди многочисленных травм, которые получил мужчина, есть и перелом костей таза. Реабилитация, как сказали медики, будет длительной. Артем рассказал о страшных событиях в доме Асвадурова 4 декабря, сообщает "Радио Свобода".

По словам мужчины, он работает спасателем с 2008 года, но пожар на Троицкой – самый ужасный на его памяти.

"Многое усложняло нашу работу в колледже: почти четырехметровая высота потолков в здании, узкие запутанные коридоры, значительная площадь распространенности огня, сильное задымление помещений. Люди кричали из окон, махали, а среди дыма их не было видно. Арка во дворе колледжа невысокая, спецтехнике не сразу удалось заехать. Чтобы попасть на пятый этаж, кроме трехколенной лестницы были вынуждены использовать еще и штурмовую", – рассказал Артем.

Спасатели, по словам Артема, прибыли на место пожара за 3-4 минуты после сообщения. Мужчина вместе со своими коллегами бросился на помощь людям, но и сам пострадал.

"Из-за обрушения – только я поднялся на последнюю ступеньку перед площадкой на втором этаже, хотел сменить своего коллегу... Казалось, рухнуло все и вся, камни летели отовсюду", – поделился своими воспоминаниями пожарный.

Отметим, что первые дни после пожара Артем Щербаков провел в реанимационном отделении, а потом его перевели в палату нейрохирургического отделения. Тут он еще немало времени проведет, лежа в одном положении.

Напомним, недавно стали известны имена всех 16 жертв страшного пожара в колледже на улице Троицкой. Пятеро из них были опознаны сразу, а для идентификации еще 11 тел понадобилась экспертиза, поскольку они были сильно изуродованы огнем. Подтвердилось, что погибли те люди, которые считались пропавшими без вести – студенты и преподаватели колледжа, а также ученые Института морской биологии.

Также мы сообщали, что в качестве основной версии пожара рассматривается неисправность электропроводки.

Между тем в Одессе Киевский райсуд уже отправил директора сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу под домашний арест на 60 суток.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram