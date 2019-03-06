В Запорожской области за сутки выгорело более 7,5 гектаров открытой территории
На ликвидацию пожаров выезжали более 100 спасателей
Запорожские спасатели на протяжении суток 5 марта ликвидировали более 20 пожаров на открытых территориях. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.
Пожарные 23 раза тушили возгорание сухой травы, веток и мусора. Общая площадь, охваченная огнем, составила около 7,5 га.
Благодаря оперативным действиям спасателей удалось не допустить распространение огня на значительные площади, а также полностью ликвидировать все возгорания.
На ликвидацию пожаров привлекались 28 единиц спецтехники и 101 спасатель. Причины пожаров устанавливаются. По всем фактам проводятся расследования.
Напомним, ранее Хмельницкой области горел завод по изготовлению полиэтиленовых изделий. А недавно Под Львовом произошел мощный пожар на заводе по производству подсолнечного масла. Огонь вспыхнул в металлической сушке с семенами.
Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека и пострадали еще 250. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров называют человеческий фактор.
В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
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