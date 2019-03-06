В Запорожской области за сутки выгорело более 7,5 гектаров открытой территории

На ликвидацию пожаров выезжали более 100 спасателей

В Запорожской области за сутки выгорело более 7,5 гектаров открытых площадей. Фото: ГСЧС

В Запорожской области за сутки выгорело более 7,5 гектаров открытой территории //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fa1/9ba/5c7fa19ba0755.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fa1/9ba/5c7fa19ba0755.jpg 2019-03-06T12:37:42+02:00 Запорожье На ликвидацию пожаров выезжали более 100 спасателей

Запорожские спасатели на протяжении суток 5 марта ликвидировали более 20 пожаров на открытых территориях. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Пожарные 23 раза тушили возгорание сухой травы, веток и мусора. Общая площадь, охваченная огнем, составила около 7,5 га.

Благодаря оперативным действиям спасателей удалось не допустить распространение огня на значительные площади, а также полностью ликвидировать все возгорания.

На ликвидацию пожаров привлекались 28 единиц спецтехники и 101 спасатель. Причины пожаров устанавливаются. По всем фактам проводятся расследования.

Напомним, ранее Хмельницкой области горел завод по изготовлению полиэтиленовых изделий. А недавно Под Львовом произошел мощный пожар на заводе по производству подсолнечного масла. Огонь вспыхнул в металлической сушке с семенами.

Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека и пострадали еще 250. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров называют человеческий фактор.

В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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