В Херсоне горел жилой дом: спасатели обнаружили тело мужчины
Пламя охватило 35 "квадратов" частного дома
В Херсоне в частном жилом доме произошел пожар, унесший жизнь мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.
Пожар вспыхнул вечером 10 марта в доме на улице Литейной. Когда на место прибыли спасатели, в здании горели комната и перекрытие. Пожар удалось оперативно ликвидировать, его площадь составила 35 квадратных метров.
"При ликвидации пожара в доме обнаружено тело погибшего мужчины", – рассказали в ГСЧС и отметили, что предполагаемая причина пожара устанавливается.
Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло более 450 человек. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стал значительно больше. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
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