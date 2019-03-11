В Херсоне горел жилой дом: спасатели обнаружили тело мужчины

Пламя охватило 35 "квадратов" частного дома

Фото: ГСЧС в Херсонской области.

В Херсоне горел жилой дом: спасатели обнаружили тело мужчины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/62d/519/5c862d5196a19.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/62d/519/5c862d5196a19.jpg 2019-03-11T12:10:00+02:00 Другие регионы Пламя охватило 35 «квадратов» частного дома

В Херсоне в частном жилом доме произошел пожар, унесший жизнь мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе местной ГСЧС.

Пожар вспыхнул вечером 10 марта в доме на улице Литейной. Когда на место прибыли спасатели, в здании горели комната и перекрытие. Пожар удалось оперативно ликвидировать, его площадь составила 35 квадратных метров.

"При ликвидации пожара в доме обнаружено тело погибшего мужчины", – рассказали в ГСЧС и отметили, что предполагаемая причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло более 450 человек. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стал значительно больше. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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