Масштабный рейд городского транспорта в Одессе: результаты

В Одесской области продолжают проверять общественный транспорт. В целях профилактики правоохранители уже обследовали 1000 транспортных средств и рассказали о нарушениях, которые обнаружили во время проверок.

Из 1000 проверенных транспортных средств 48 ездили с поломками, однако проблем гораздо больше.

"Всего инспекторы задокументировали 569 нарушений законодательства в сфере перевозки пассажиров и нарушений правил дорожного движения со стороны водителей пассажирского транспорта", — рассказал пресс-секретарь патрульной полиции Одесской области Руслан Клевец, добавив, что по всем фактам составили админпротоколы, и нарушителей уже привлекли к ответственности.

Помимо штрафов, патрульные борются с нарушениями и профилактическими методами, объясняя представителям фирм-перевозчиков необходимость проведения медосмотров водителей и техосмотров транспорта, важность соблюдения ПДД и правил перевоза пассажиров.

Отметим, что эти профилактические меры носят название "Перевозчик" и к ним патрульные приступили еще в апреле.

"Такие меры используются для усиления контроля за безопасностью дорожного движения и для предотвращения чрезвычайных происшествий во время перевозки пассажиров", — пояснили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области, предупредив, что будут обращать внимание на исправность транспорта, наличие мест для стоянки и организацию предрейсовой проверки транспорта и водителя.

Напомним, в Черкассах проверяют пассажирских перевозчиков - двери не открываются, огнетушители ржавые, а вместо аптечки – коробка с грязными бинтами.

Автобусы и маршрутки по всей стране инспектируют вторую неделю, после череды резонансных ДТП с множеством смертельных исходов.