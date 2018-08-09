Масштабный рейд городского транспорта в Одессе: результаты

Сегодня, 05:10

Проверив в Одессе 1000 бусов, копы обнаружили 569 нарушений

Проверка на дороге. Фото: facebook.com
Проверка на дороге. Фото: facebook.com

В Одесской области продолжают проверять общественный транспорт. В целях профилактики правоохранители уже обследовали 1000 транспортных средств и рассказали о нарушениях, которые обнаружили во время проверок.

Из 1000 проверенных транспортных средств 48 ездили с поломками, однако проблем гораздо больше.

"Всего инспекторы задокументировали 569 нарушений законодательства в сфере перевозки пассажиров и нарушений правил дорожного движения со стороны водителей пассажирского транспорта", — рассказал пресс-секретарь патрульной полиции Одесской области Руслан Клевец, добавив, что по всем фактам составили админпротоколы, и нарушителей уже привлекли к ответственности.

Помимо штрафов, патрульные борются с нарушениями и профилактическими методами, объясняя представителям фирм-перевозчиков необходимость проведения медосмотров водителей и техосмотров транспорта, важность соблюдения ПДД и правил перевоза пассажиров.

Отметим, что эти профилактические меры носят название "Перевозчик" и к ним патрульные приступили еще в апреле.

"Такие меры используются для усиления контроля за безопасностью дорожного движения и для предотвращения чрезвычайных происшествий во время перевозки пассажиров", — пояснили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области, предупредив, что будут обращать внимание на исправность транспорта, наличие мест для стоянки и организацию предрейсовой проверки транспорта и водителя.

Напомним, в Черкассах проверяют пассажирских перевозчиков - двери не открываются, огнетушители ржавые, а вместо аптечки – коробка с грязными бинтами. 

Автобусы и маршрутки по всей стране инспектируют вторую неделю, после череды резонансных ДТП с множеством смертельных исходов.
транспорт, проверка, ПДД, рейд, общественный транспорт

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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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