На одесском курорте в море попали фекалии

В морскую воду недалеко от курорта Санжейка в Одесской области попали канализационные стоки. Об этом сообщает издание "Альтернатива".

Как стало известно, недалеко от очистных сооружений коммунального предприятия "Черноморскводоканал" в море появилось зловонное пятно характерного цвета.

В свою очередь, директор предприятия Владимир Бондаренко подтвердил факт утечки канализационных стоков и заверил, что в ближайшее время утечку начнут устранять водолазы.

Ранее мы писали, что на пляже в Одессе из-под воды забил гейзер из грязи. Он залил песок на пляже: тысячи кубометров дождевой воды вылились в зоне отдыха.

А перед этим пляжи Николаева закрыли из-за фекалий, попавших в воду. Причиной загрязнения стал незаконный слив стоков из ассенизатоных машин. Специалисты отмечали, что ливневая вода, которая отводится металлической трубой в Бугский лиман на расстояние примерно 250 метров от берега, из-за коррозии пострадала и вода сквозь дыры выливалась прямо рядом с берегом.

Ранее мы писали о том, что семь пляжей Киева получили так называемый голубой флаг. Это международный сертификат, который свидетельствует, что побережье и вода – безопасны для купания. На таких пляжах обязательно работают спасатели.