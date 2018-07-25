На одесском курорте в море попали фекалии

Сегодня, 09:35

Канализационные стоки попали в воду на курортной Санжейке

Фото: Альтернатива
Фото: Альтернатива

В морскую воду недалеко от курорта Санжейка в Одесской области попали канализационные стоки. Об этом сообщает издание "Альтернатива".

Как стало известно, недалеко от очистных сооружений коммунального предприятия "Черноморскводоканал" в море появилось зловонное пятно характерного цвета.

В свою очередь, директор предприятия Владимир Бондаренко подтвердил факт утечки канализационных стоков и заверил, что в ближайшее время утечку начнут устранять водолазы.

Ранее мы писали, что на пляже в Одессе из-под воды забил гейзер из грязиОн залил песок на пляже: тысячи кубометров дождевой воды вылились в зоне отдыха.

А перед этим пляжи Николаева закрыли из-за фекалий, попавших в воду. Причиной загрязнения стал незаконный слив стоков из ассенизатоных машин. Специалисты отмечали, что ливневая вода, которая отводится металлической трубой в Бугский лиман на расстояние примерно 250 метров от берега, из-за коррозии пострадала и вода сквозь дыры выливалась прямо рядом с берегом. 

Ранее мы писали о том, что семь пляжей Киева получили так называемый голубой флаг. Это международный сертификат, который свидетельствует, что побережье и вода – безопасны для купания. На таких пляжах обязательно работают спасатели.
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