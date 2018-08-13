На юге Одесской области строят остров для пеликанов

Сегодня, 05:12

Птицам соорудили искусственный остров, а людям — бунгало для наблюдения

Пеликанов поселят на острове. Фото: facebook.com
Пеликанов поселят на острове. Фото: facebook.com

На юге Одесской области волонтеры строят новый остров для птиц. На этот раз искусственное жилище для гнездовья на Тузловских лиманах получили розовые и кудрявые пеликаны. Как рассказали в природном парке, остров — лишь часть целого комплекса, который строят для диковинных птиц.

"Благодаря слаженной работе волонтеров и сотрудников парка удалось сделать немало: у ранее созданного острова для пеликанов появился еще один этаж — полуостров. Также для наблюдения за этими и другими пернатыми, которых на территории Тузловской Амазонии (один из наблюдательных кордонов природного парка. — Авт.) просто невероятное количество, соорудили бунгало. Оно просторное и уютное, поскольку выполнено из природных материалов — досок и камыша", — рассказали в НПП "Тузловские лиманы", поблагодарив активистов за материальную помощь и новую технику.

Это уже не первая подобная постройка в парке. Ранее силами сотрудников и волонтеров здесь соорудили искусственные острова из виноградной лозы и других натуральных стройматериалов.

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Некоторые острова формой походят на шляпу, рыбу — кефаль, птицу, отпечаток копыт и Африканский континент. Так, к примеру, остров "Украина", построенный в форме нашей страны детьми во время экологической экспедиции, быстро заселили живущие на лиманах птицы.

"Посетив этот остров, я зарегистрировал на нем гнездование семи пар речных крачек", — говорит сотрудник НПП "Тузловские лиманы" Иван Русев, отметив, что благодаря новым островам и наблюдательным пунктам парк надеется не только поддержать биоразнообразие территории, но и привлечь туристов, пробудив в людях интерес к природе.

Ранее мы писали, что в Одесской области появится новый остров.

Напомним, в Одесскую область из Африки прилетели "крылатые зебры".

Накануне сообщалось, что в Одесской области спасли птицу с рубиновыми глазами.  Жители Одесской области помогли перезимовать черношеей поганке. Очаровательную птицу с ярко-красными глазами приютила семья из поселка Татарбунары, а затем ее передали в национальный природный парк. Как рассказал эколог Иван Русев, птицу уже выпустили в природную среду.

Ранее в Одесской области экологи создали искусственный остров для перелетных птиц. Как сообщает руководитель НПП, доктор биологических наук Иван Русев, сотрудники нацпарка и волонтеры создали остров из природных материалов – виноградной лозы, тростника, травы и ракушки. Назван зкоостров "Фрумушика" (в честь одноименного этнографического и туристического центра, который поддержал акцию) и имеет форму Африканского континента.

А на юге Одесской области черные буйволы спасают реку и манят туристов. Ожидается, что парк не только привлечет туристов, поправив экономическое положение района, но и спасет от экологической катастрофы малые озера у Дуная. 
птицы, остров, Тузловские лиманы

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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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