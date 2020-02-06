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На заснеженной трассе Одесса – Киев перевернулся автобус с пассажирами

6 февраля, 12:31

В результате ДТП пострадали женщина и ребенок

/ Фото: Нацполиция

В Одесской области, где ранее из-за непогоды было закрыто движение по пяти дорогам, на трассе Одесса – Киев перевернулся рейсовый автобус.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, в салоне рейсового автобуса TEMSA SAFIR находился 21 человек.

"В районе села Болгарка Раздельнянского района Одесской области около пяти часов утра 6 февраля водитель не справился с управлением на скользкой дороге и автобус перевернулся. Два человека – 37-летняя женщина и 9-летний ребенок получили телесные повреждения и были доставлены в областную больницу", – отметили копы.

На месте происшествия работали стражи порядка, которые устанавливали обстоятельства ДТП и помогали пассажирам добраться до мест назначения.

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за непогоды, которая обрушилась на Украину, в 13 областях страны были обесточены 600 населенных пунктов.

Также стоит добавить, что в плену снегопадов оказалась практически вся страна. Больше всего снега выпало в горных районах. В некоторых местах – до полуметра.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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Источник: Сегодня

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