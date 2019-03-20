Накинули на шею веревку и избили: в Одессе посреди улицы ограбили мужчину
Троих подозреваемых в разбойном нападении задержали
В Одессе произошло дерзкое ограбление: прямо посреди улицы трое мужчин накинули на шею прохожему веревку, избили и забрали у него все ценное имущество. Подозреваемых уже задержали, сообщили в пресс-службе полиции области.
Нападение произошло в конце прошлого месяца. Сразу после нападения пострадавший сразу обратился за помощью к правоохранителям. На данный момент полицейские разоблачили и задержали нападавших. Ими оказались трое жителей Одесской области в возрасте 18, 24 и 29 лет.
"Сейчас следователи проводят с ними необходимые процессуальные мероприятии в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 187 ("Разбой") Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей", – добавили в полиции.
Напомним, в ночь на 13 марта вооруженные разбойники совершили нападение на дом бизнесмена в Овидиопольском районе Одесской области: четверо злоумышленников в масках жестоко избили хозяина и отобрали у него крупную сумму.
А в пригороде Одессы грабитель проник в автомобиль на парковке у гипермаркета, не обращая внимания на ребенка, который в салоне машины дожидался родителей. Добычей преступника стали деньги и украшения на сумму в более чем миллион гривен.
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