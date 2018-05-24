У консульства РФ в Одессе требовали освободить украинских политзаключенных

Люди держали в руках плакаты с хештегом FreeSentsov

Акция в поддержку осужденного в РФ на 20 лет режиссера Олега Сенцова, который на днях объявил о бессрочной голодовке, прошла сегодня у стен консульства России в Одессе.

Около сотни человек требовали освободить украинских политических заключенных, которые находятся в российских тюрьмах.

Люди держали в руках плакаты с хештегом FreeSentsov. Наклейки с такой же надписью участники акции наклеили на стены консульства.

"Вот таким протестом мы хотим показать, что мы поддерживаем Олега Сенцова. Мы не оставляем его. Он не один в этой борьбе", — отметила участница акции Яна Титаренко.

Ранее возле российского консульства в Харькове прошла акция в поддержку Олега Сенцова и других политзаключенных.

Также сегодня акция в поддержку незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова прошла у здания посольства России в Украине в Киеве.

Как сообщают организаторы акции в Facebook, у здания российского посольства запланирован литературно-художественный перформанс в поддержку Сенцова. Требовать освобождения режиссера пришли активисты, актеры и поэты.

Активисты, которые добиваются освобождения украинского кинорежиссера Олега Сенцова из российской тюрьмы, подготовили масштабную акцию протеста против режима Владимира Путина.

Напомним, незаконно осужденный на 20 лет колонии строгого режима в РФ украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Он настроен голодать "до конца", заявил в понедельник, 21 мая, его адвокат Дмитрий Динзе. По его словам, этим голоданием Сенцов пытается добиться не своего освобождения, в которое он уже не верит, а освобождения других политических пленников из российских тюрем.

Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. В августе 2015 года их осудили по обвинению в подготовке терактов на полуострове – Сенцова на 20 лет, Кольченко – на 10. Всего в тюрьмах РФ и Крыма незаконно сидят 64 полизаключенных.